Проверки на детекторе лжи: Зеленский потребовал найти "слившего" детали сделки по недрам, — FT

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности при помощи полиграфа найти виновного в утечке подробностей сделки по недрам с США.

Related video

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников в украинском правительстве.

Расследование, как отмечается, последовало за публикацией деталей проекта соглашения депутатом Верховной Рады Ярославом Железняком, который заявил, что получил копию договора.

На брифинге 28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он нашел "странным" утечку американского документа.

"Интересно, кто передает эту информацию", — сказал он.

Чиновники заявили, что проверки на детекторе лжи проводились среди сотрудников нескольких министерств, но отказались предоставить дополнительные подробности или уточнить, сколько человек было допрошено.

В офисе президента Украины отказались от комментариев. Служба безопасности заявила, что действует в рамках закона и сохраняет конфиденциальность некоторых деталей своей деятельности.

Издание отмечает, что последнее предложение администрации Трампа по полезным ископаемым значительно расширяет ее более раннее предложение, однако по-прежнему не предоставляет Украине никаких официальных гарантий безопасности.

Украинские чиновники заявили, что были застигнуты врасплох масштабом последних требований США и считают политически несостоятельными некоторые части предложения Вашингтона.

После чего президент США Дональд Трамп обвинил украинского президента в "попытке отказаться" от соглашения, добавив, что Зеленский столкнется с "большими проблемами", если не подпишет его в ближайшее время.

Напомним, Ярослав Железняк сообщил, что получил экземпляр соглашения из 58 страниц и был обеспокоен его содержанием.