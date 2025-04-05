Перевірки на детекторі брехні: Зеленський вимагає знайти того, хто "злив" деталі угоди щодо надр, — FT

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки за допомогою поліграфа знайти винного у витоку подробиць угоди щодо надр зі США.

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Про це пише Financial Times із посиланням на чиновників в українському уряді.

Розслідування, як зазначається, послідувало за публікацією деталей проєкту угоди депутатом Верховної Ради Ярославом Железняком, який заявив, що отримав копію договору.

На брифінгу 28 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що він знайшов "дивним" витік американського документа.

"Цікаво, хто передає цю інформацію", — сказав він.

Чиновники заявили, що перевірки на детекторі брехні проводили серед співробітників кількох міністерств, але відмовилися надати додаткові подробиці або уточнити, скільки осіб було допитано.

В офісі президента України відмовилися від коментарів. Служба безпеки заявила, що діє в межах закону і зберігає конфіденційність деяких деталей своєї діяльності.

Видання зазначає, що остання пропозиція адміністрації Трампа щодо корисних копалин значно розширює її більш ранню пропозицію, однак, як і раніше, не надає Україні жодних офіційних гарантій безпеки.

Українські чиновники заявили, що були захоплені зненацька масштабом останніх вимог США і вважають політично неспроможними деякі частини пропозиції Вашингтона.

Після чого президент США Дональд Трамп звинуватив українського президента у "спробі відмовитися" від угоди, додавши, що Зеленський зіткнеться з "великими проблемами", якщо не підпише її найближчим часом.

Нагадаємо, Ярослав Железняк повідомив, що отримав примірник угоди з 58 сторінок і був стурбований її змістом.