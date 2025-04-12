Трамп "поклав око" на транзит "Газпрому": як пройшли переговори щодо надр, — Reuters

Українська делегація 11 квітня провела переговори у Вашингтоні з питання оновленої пропозиції США щодо пріоритетного доступу до корисних копалин, яка виявилася "експансивнішою і максималістською" порівняно з початковою версією.

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Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, зустріч відбувалася у "вкрай напруженій і антагоністичній атмосфері" через посилення умов, запропонованих адміністрацією президента Дональда Трампа.

Оновлений проєкт передбачає надання США пріоритетного доступу до українських родовищ і спрямування доходів до єдиного інвестиційного фонду. Однак, як підкреслюють джерела, документ не містить жодних гарантій безпеки для України, що викликає серйозне занепокоєння Києва на тлі триваючої війни з Росією.

Одним із найбільш спірних пунктів стала вимога, щоб американська Міжнародна корпорація з фінансування розвитку отримала контроль над транзитним газопроводом "Газпрому", який проходить через Україну в Європу. За інформацією джерел, цей пункт було виявлено в документі як приховану умову — так зване "великоднє яйце".

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"З рівними умовами для обох": Шмигаль назвав "червоні лінії" України в угоді про корисні копалини

Для аналізу запропонованої угоди українська сторона залучила міжнародну юридичну фірму Hogan Lovells. Міністерство фінансів США підтвердило факт зустрічі, підкресливши її технічний характер.

Нові умови США

Візит української делегації до Вашингтона 11 квітня ознаменувався початком складних технічних консультацій щодо угоди про доступ США до корисних копалин України.

Нагадаємо, згідно з матеріалом The New York Times, нова угода фактично повертає Україну до давньої вимоги адміністрації Дональда Трампа — компенсувати США військову та фінансову допомогу за рахунок природних ресурсів. Українська сторона повинна буде передавати в інвестиційний фонд, контрольований США, половину доходів від видобутку нафти, газу і критично важливих мінералів, а також від інфраструктурних об'єктів — портів і трубопроводів.

Додатково Вашингтон вимагає:

право першої оферти на всі нові проєкти;

право вето на продаж ресурсів третім країнам;

заборона на більш вигідні умови для інших держав протягом першого року дії договору.

Раніше Фокус з'ясував, чим загрожує Україні нова угода зі США про корисні копалини та чому в ній немає жодного слова про гарантії безпеки.