"Это мясорубка": в Госдепе США раскрыли один пункт, о котором ведут переговоры с РФ
Единственный пункт, который сейчас может обсуждаться делегациями США и России — это прекращение огня, а другие темы не будут рассматриваться.
Об этом во время пресс-конференции заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.
По ее словам, Вашингтон не видит смысла в переговорах, пока не будет достигнуто прекращение боевых действий.
"Это мясорубка. И ничего другого не может быть обсуждено для достижения результата, пока не прекратятся стрельба и убийства", — сказала Брюс.
Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио публично дали понять российской делегации, что стоит на кону.
"Это динамика, которая не будет решена военным путем", — отметила Брюс.
Пресс-секретарь Госдепа также подчеркнула, что США внимательно будут следить за поведением России.
"Министр Рубио четко дал понять, что через несколько недель мы узнаем, настроена ли Россия серьезно", — подчеркнула Брюс.
Напомним, 25 марта в Госдепе США объяснили, когда будут обсуждаться детали мира в Украине.
Фокус также писал о том, что администрация Трампа разработала план по захвату Гренландии.