"Это мясорубка": в Госдепе США раскрыли один пункт, о котором ведут переговоры с РФ

Единственный пункт, который сейчас может обсуждаться делегациями США и России — это прекращение огня, а другие темы не будут рассматриваться.

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Об этом во время пресс-конференции заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, Вашингтон не видит смысла в переговорах, пока не будет достигнуто прекращение боевых действий.

"Это мясорубка. И ничего другого не может быть обсуждено для достижения результата, пока не прекратятся стрельба и убийства", — сказала Брюс.

Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио публично дали понять российской делегации, что стоит на кону.

"Это динамика, которая не будет решена военным путем", — отметила Брюс.

Пресс-секретарь Госдепа также подчеркнула, что США внимательно будут следить за поведением России.

"Министр Рубио четко дал понять, что через несколько недель мы узнаем, настроена ли Россия серьезно", — подчеркнула Брюс.

Напомним, 25 марта в Госдепе США объяснили, когда будут обсуждаться детали мира в Украине.

Фокус также писал о том, что администрация Трампа разработала план по захвату Гренландии.