"Военные варианты не рассматривались": администрация Трампа разработала план по захвату Гренландии

Идея президента США Дональда Трампа взять под контроль территорию Гренландии перешла от риторики к официальной политике Белого дома и имеет план с четкими инструкциями как этого достичь.

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Об этом пишет The New York Times.

Неназванный американский чиновник сообщил журналистам, что Совет национальной безопасности Белого дома несколько раз собирался, чтобы обсудить план взятия Гренландии под контроль США, а недавно этот Совет направил конкретные инструкции различным ветвям власти

По данным The New York Times, план мобилизует несколько департаментов кабинета министров, но его детали пока неясны.

"Несмотря на намеки господина Трампа на возможное применение силы, во время обсуждений под руководством Совета безопасности никогда серьезно не рассматривались военные варианты, сказал чиновник", — говорится в материале.

Вместо этого администрация Трампа делает акцент на убеждении, а не на принуждении. В частности усилия будут направлены на то, чтобы убедить 57-тысячное население Гренландии в том, что они должны просить о присоединении к Соединенным Штатам.

Среди прочего, у Трампа обсуждали размещение рекламы и кампании в соцсетях, а среди месседжей США — апелляция к общему наследию гренландцев и инуитов, коренного населения Аляски.

Администрация Трампа также рассматривает возможные финансовые стимулы для гренландцев. В частности предоставление годовых субсидий в размере 10 тысяч долларов на каждого жителя острова вместо 600 миллионов долларов субсидий, которые Дания предоставляет острову ежегодно.

"Некоторые чиновники Трампа считают, что эти расходы могут быть компенсированы новыми доходами от добычи природных ресурсов Гренландии, которые охватывают редкоземельные минералы, медь, золото, уран и нефть", — подчеркнули авторы материала.

Напомним, опрос Wall Street Journal показал, что большинство американцев против идеи Трампа по контролю над Канадой и Гренландией.

1 апреля издание The Financial Times обнародовало материал, в котором говорится о том, что администрация Трампа запланировала первые переговоры на высоком уровне с Данией по взятию контроля над Гренландией.