Трамп хочет Гренландию: запланированы первые переговоры на высоком уровне, — FT

Президент США Дональд Трамп пообещал американцам, что получит остров под контроль. По данным СМИ, уже на этой неделе состоятся переговоры с Данией по этому поводу.

Related video

Деталями со ссылкой на двух неназванных официальных лиц 1 апреля поделились в The Financial Times.

По их словам, в кулуарах встречи руководителей МИД стран НАТО в Брюсселе запланированы переговоры госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел Дании Ларса Люкке Расмуссена. Это произойдет на фоне "бурной дипломатической активности" обеих сторон по Гренландии.

Однако отмечается, что встреча может быть отменена из-за напряженных отношений между странами. В это время в Гренландии как раз с визитом должен быть премьер-министр Дании Метте Фредериксен — через несколько дней после того, как остров посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После визита Венса Трамп заявил, что американцы "должны иметь Гренландию" и повторил аргументы о решающем значении для безопасности владения богатым полезными ископаемыми островом. Он убежден, что Дания не способна защитить от усиления российской и китайской активности.

Источники передали, что чиновники США и Дании находятся поддерживают минимальные дипломатические контакты. Еще в январе Рубио и Расмуссен разговаривали по телефону 20 минут. Через неделю после того состоялся "неприятный разговор" между Трампом и Фредериксен.

Ранее Дания пыталась игнорировать заявления Трампа и даже призывала союзников не реагировать на это. Однако в последние недели тактика была изменена. На выходных Расмуссен публично раскритиковал риторику Вашингтона.

"Конечно, мы открыты к критике. Но позвольте мне быть абсолютно откровенным: нам не нравится тон, в котором это высказано... это не то, как вы говорите со своими близкими союзниками", — сказал он.

В самой Гренландии мнения несколько разделились. Некоторые политики сначала попытались воспользоваться интересами республиканца, чтобы подтолкнуть страну к независимости от королевства. Однако все чаще появляются признаки, что на острове видят опасность в слишком поспешном отделении от Дании.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что получит Гренландию с вероятностью в 100%. Он не стал исключать и аннексии военным путем.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. В столице Нууке люди вышли на протест против заявлений Трампа.