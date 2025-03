"Мы не продаемся": в Гренландии прошли массовые протесты против заявлений Трампа о покупке острова

В двух крупнейших городах Гренландии прошли многочисленные митинги против намерений американского президента Дональда Трампа приобрести остров.

Related video

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что территория не продается и призвал европейские страны поддержать его. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Встаньте с нами и дайте ясно понять, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Гренландией управляет гренландский народ, и это никогда не изменится", — заявил Нильсен.

Важно

Почему все хотят владеть Гренландией: под ледяным щитом скрыта настоящая "сокровищница" Земли

Около 1000 гренландцев под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландскому народу" вышли на марш в столице страны Нууке, протестуя против высказываний президента США Дональда Трампа о суверенитете их страны.

Акции протеста состоялись столице Гренландии, городе Нуук с населением в 19 тысяч и втором по величине городе Сисимиут с населением около 5,5 тысячи.

Люди вышли на улицы с флагами Гренландии, плакатами "Yankee go home" (Американцы, идите домой), "We are not for sale" (Мы не продаемся), "Make America Go Away" (Заставьте Америку уйти), обыгрывая предвыборный лозунг Трампа.

Ресурс Novinite отмечает, что министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен также отверг высказывания Трампа, подчеркнув, что международное право и договор НАТО ясно дали понять, что Гренландия закрыта для аннексии. Давние отношения Гренландии с Данией характеризуются определенной степенью автономии, но внешняя политика и вопросы обороны остаются в руках датского правительства.

Отметим, что подавляющее большинство населения Гренландии выступает против выхода из королевства Дании в пользу присоединения к США. 85% населения острова не хотят быть частью Америки, и лишь 6% гренландцев поддерживают идею присоединения к США, а 9% пока не определились.

В свою очередь жители Дании не против приобрести американский штат Калифорния за 1 триллион долларов.