Женщина нашла сумку в парке и не поверила своим глазам, заглянув внутрь (фото)

К счастью, эта история закончилась счастливо. Британка обратилась к интернет-сообществу и попросила людей быть более ответственными.

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Женщина гуляла в парке Эссекса (Великобритания) и случайно наткнулась на сумку из Iкеа. Когда она заглянула внутрь, то сначала не поверила глазам и долго не могла успокоиться: там было четыре 10-недельных котенка. Этой историей поделилась организация по спасению животных Kitty Kat Rescue на своей странице в TikTok.

Могли задохнуться

"Наша знакомая из другой организации, которая занимается спасением кошек, обратилась к нам за помощью после того, как нашла четырех котят, закрытых в сумке на молнии", — рассказала представительница организации.

В сумке были котята Фото: TikTok

Больше всего возмутило зоозащитников то, что за неделю до этого инцидента владелец животных прислал электронное письмо с вопросом, может ли приют принять этих котят. Когда он не получил ответа, то решил избавиться от животных таким образом.

"Если бы их не нашли, они бы задохнулись", — отметили спасатели.

Финал истории

К счастью, эта история закончилась благополучно. Одна из воспитательниц приюта временно взяла котят под свою опеку, а впоследствии их пристроили к новым заботливым хозяевам.

Видео о спасении котят собрало более 18 тысяч просмотров в TikTok. Пользователи выражали возмущение из-за жестокости людей и выразили благодарность спасателям: "Люди настолько жестоки, что я их никогда не пойму", "Как кто-то мог выбросить таких милых котят?", "Спасибо, что спасли и дали приют этим котам".

Зоозащитники еще раз напоминают о важности поддержки местных приютов, которые часто переполнены и нуждаются в помощи. Если вы планируете завести домашнего любимца, лучше возьмите его из одного из таких заведений.

Напомним, кошка по имени Китти покорила соцсети благодаря своему уникальному трехцветному окрасу. Видео с ней стремительно набрали популярность в TikTok, собрав более 26 миллионов просмотров. Пользователи признаются, что она буквально "украла их сердца".

До этого мы рассказывали о необычной реакции 7-летнего кота Тоу на появление младенца в семье. По словам владелицы, ее любимец стал настоящим свидетелем самых важных событий ее жизни — от первой встречи с будущим мужем и свадьбы до рождения ребенка.