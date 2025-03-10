Мужчина нашел коробку с "сюрпризом" под грузовиком: что было внутри (фото)

Житель Канады понятия не имел, что может быть внутри коробки. После этого случая мужчина просит всех не быть равнодушными.

Related video

Мужчина из города Бернаби, Британская Колумбия (Канада), увидел под грузовиком коробку. К счастью, он вовремя остановился и решил проверить содержимое. Как выяснилось, внутри было трое крошечных котят. Подробнее об этой истории рассказала его жена на одном из форумов в Reddit, опубликовав соответствующие фотографии.

Супруги согласились забрать котят домой, по крайней мере до тех пор, пока они не выяснят, что делать дальше. Пушистиков отвезли к ветеринару, который подтвердил, что они здоровы, и призвал новых владельцев оставить животных по крайней мере на месяц, пока они не вырастут.

Супруги согласились забрать котят домой, Фото: Reddit

"Я точно не планировала, что мой год начнется таким образом, но иногда судьба подбрасывает сюрпризы", — говорится в описании к фотографиям с котятами.

Позже супруги решили отдать длинношерстную черную кошку своей подруге, а после долгих раздумий оставили себе сиамского кота Коко и короткошерстную черную кошку — Тоби.

Все малыши полностью здоровы Фото: Reddit

Женщина призналась в посте, что всегда хотела кота, но боялись брать его домой, поскольку они с мужем уже имеют собаку. За считанные дни эта публикация на Reddit собрала более 33 тысяч лайков и много комментариев.

"Спасибо вашему мужу, герою-защитнику", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Это замечательные котята. Спасибо, что предоставили им приют!";

"Ваш муж был тем чудом, в котором нуждались эти маленькие котята", — отреагировал следующий пользователь.

Еще кто-то отметил, что этот случай — урок для многих водителей: "Когда я учился на курсах вождения в средней школе в 1995 году, мой учитель говорил, что нельзя переезжать коробку на дороге, потому что не знаешь, что в ней, и это может быть коробка с котятами. Навсегда запомнил его слова. Это один из моих самых страшных кошмаров во время вождения. Я так рад, что с котятами все в порядке!".

Напомним, на фермерских угодьях в Западной Вирджинии (США) нашли 10-летнюю кошку Мейбеллин. У пушистика не было ничего, кроме лаконичной рукописной записки. На одном из опубликованных кадров можно увидеть кошку, которая лежит на подстилке, а на другом — записку с объяснением от бывшего владельца животного.