Чоловік знайшов коробку з "сюрпризом" під вантажівкою: що було всередині (фото)

Житель Канади й гадки не мав, що може бути всередині коробки. Після цього випадку чоловік просить усіх не бути байдужими.

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Чоловік з міста Бернабі, Британська Колумбія (Канада), побачив під вантажівкою коробку. На щастя, він вчасно зупинився і вирішив перевірити вміст. Як з’ясувалося, всередині було троє крихітних кошенят. Детальніше про цю історію розповіла його дружина на одному з форумів у Reddit, опублікувавши відповідні фотографії.

Подружжя погодилося забрати кошенят додому, принаймні до того часу, поки вони не з’ясують, що робити далі. Пухнастиків відвезли до ветеринара, який підтвердив, що вони здорові, й закликав нових власників залишити тварин принаймні на місяць, поки вони не виростуть.

Подружжя погодилося забрати кошенят додому, Фото: Reddit

"Я точно не планувала, що мій рік почнеться таким чином, але іноді доля підкидає сюрпризи", — йдеться в описі до світлин з кошенятами.

Згодом подружжя вирішило віддати довгошерсту чорну кішку своїй подрузі, а після довгих роздумів залишило собі сіамського кота Коко і короткошерсту чорну кішку — Тобі.

Всі малюки повністю здорові Фото: Reddit

Жінка зізналась у дописі, що завжди хотіла кота, але боялися брати його додому, оскільки вони з чоловіком вже мають собаку. За лічені дні ця публікація на Reddit зібрала понад 33 тисяч вподобайок і багато коментарів.

"Спасибі вашому чоловікові, героєві-захиснику", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Це чудові кошенята. Дякую, що надали їм прихисток!";

"Ваш чоловік був тим дивом, якого потребували ці маленькі кошенята", — відреагував наступний користувач.

Ще хтось зауважив, що цей випадок — урок для водіїв: "Коли я навчався на курсах водіння в середній школі у 1995 році, мій вчитель казав, що ніколи не можна переїжджати коробку на дорозі, бо ж не знаєш, що в ній, і це може бути коробка з кошенятами. Назавжди запам'ятав його слова. Це один з моїх найстрашніших кошмарів під час водіння. Я такий радий, що з кошенятами все гаразд!".

Нагадаємо, на фермерських угіддях у Західній Вірджинії (США) знайшли 10-річну кішку Мейбеллін. У пухнастика не було нічого, окрім лаконічної рукописної записки. На одному з опублікованих кадрів можна побачити кішку, яка лежить на підстилці, а на іншому — записку з поясненням від колишнього власника тварини.