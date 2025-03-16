Жінка знайшла сумку в парку й не повірила своїм очам, заглянувши всередину (фото)

На щастя, ця історія закінчилася щасливо. Британка звернулась до інтернет-спільноти й попросила людей бути відповідальнішими.

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Жінка гуляла у парку Ессекса (Велика Британія) і випадково натрапила на сумку з Ікеа. Коли вона зазирнула всередину, то спершу не повірила очам і довго не могла заспокоїтись: там було чотири 10-тижневих кошеняти. Цією історією поділилася організація з порятунку тварин Kitty Kat Rescue на своїй сторінці у TikTok.

Могли задихнутися

"Наша знайома з іншої організації, яка займається порятунком котів, звернулася до нас по допомогу після того, як знайшла чотирьох кошенят, закритих у сумці на блискавці", — розповіла представниця організації.

У сумці були кошенята Фото: TikTok

Найбільше обурило зоозахисників те, що за тиждень до цього інциденту власник тварин надіслав електронного листа з питанням, чи може притулок прийняти цих кошенят. Коли він не отримав відповіді, то вирішив позбутися тварин у такий спосіб.

"Якби їх не знайшли, вони б задихнулися", — зазначили рятувальники.

Фінал історії

На щастя, ця історія закінчилася щасливо. Одна з виховательок притулку тимчасово взяла кошенят під свою опіку, а згодом їх прилаштували до нових дбайливих господарів.

Відео про порятунок кошенят зібрало понад 18 тисяч переглядів у TikTok. Користувачі висловлювали обурення через жорстокість людей та висловили вдячність рятувальникам: "Люди настільки жорстокі, що я їх ніколи не зрозумію", "Як хтось міг викинути таких милих кошенят?", "Дякую, що врятували й дали притулок цим котам".

Зоозахисники ще раз нагадують про важливість підтримки місцевих притулків, які часто переповнені та потребують допомоги. Якщо ви плануєте завести домашнього улюбленця, краще візьміть його з одного з таких закладів.

Нагадаємо, кішка на ім’я Кітті підкорила соцмережі завдяки своєму унікальному триколірному забарвленню. Відео з нею стрімко набрали популярність у TikTok, зібравши понад 26 мільйонів переглядів. Користувачі зізнаються, що вона буквально "вкрала їхні серця".

До цього ми розповідали про незвичайну реакцію 7-річного кота Тоу на появу немовляти в родині. За словами власниці, її улюбленець став справжнім свідком найважливіших подій її життя — від першої зустрічі з майбутнім чоловіком і весілля до народження дитини.