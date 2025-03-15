Семейные отношения: Дональда Трампа заметили в компании маленького сына Илона Маска (видео)

Четырехлетний сын миллиардера вхож в Белый дом и пользуется особым расположением президента США. Мальчик часто появляется в Овальном кабинете на важных встречах вместе со своим отцом.

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47-ой президент США Дональд Трамп, у которого 10 внуков, питает особую слабость к четырехлетнему X Æ A-Xii (Экс Эш Эй-Твелв), сыну техномагната и главы Департамента эффективности правительства Илона Маска. Мальчик, который является завсегдатаем Белого дома в целом и Овального кабинета в частности, засветился во время перелета главы государства из президентской резиденции в Вашингтоне в Мар-а-Лаго, пишет Daily Mail.

Трампа и Маска-младшего репортеры сняли, когда они вместе направлялись к борту Marine Force One. Как видно на кадрах, малыш выглядит очень веселым и подпрыгивает на ходу, топая по Южной лужайке Белого дома. Затем президент помог ребенку подняться по трапу, поддерживая его. К ним присоединился и отец мальчика Илон Маск.

По информации журналистов, все они направлялись в Палм-Бич, Флорида, где президент, как ожидается, проведет выходные на своем курорте. Ранее СМИ писали о том, что Маск арендует дом на территории Мар-а-Лаго, что позволяет ему иметь практически круглосуточный доступ к главе государства. Близость политика и техномагната уже давно стала предметом насмешек, особенно после того, как писатель Стивен Кинг назвал Маска "первой леди Трампа".

Президент помог мальчику подняться на борт самолета Фото: Getty

В Белом доме у Маска есть допуск к совершенно секретной информации, среди которой критическая платежная система Министерства финансов. Это уже неоднократно становилось причиной возмущения ряда политиков и общественности, которые считают, что гражданское лицо не может иметь подобного права, поскольку это угрожает национальной безопасности.

Также многих возмущает тот факт, что Маск появляется с четырехлетним сыном в кабинете президента во время подписания важных документов. Ранее ребенок сопровождал его на всех важных событиях, включая вечер в честь победы Трампа на президентских выборах.

Одной из тех, кто недоволен такой публичностью ребенка, является его мать, канадская певица Граймс.

"Ему не следует появляться на публике в таком виде. Я этого не видела, спасибо, что рассказали мне", – написала она в соцсети.

Артистка туманно высказалась о роли Маска в Белом доме, но ранее назвала публичную демонстрацию Илоном их сына "своей личной трагедией". Она также заявила, что "искусство дипломатии, ораторского искусства и в целом компетентного лидерства было утрачено".

Сейчас президент и его старший советник озабочены тем, как вернуть астронавтов Суниту Уильямс и Бутча Уилмора, которые застряли на Международной космической станции (МКС). Уже началась сложная миссия NASA. Ракета SpaceX Falcon 9 успешно стартовала 14 марта вечером из Космического центра имени Кеннеди NASA, чтобы доставить четырех новых астронавтов на МКС и забрать "старых".

Ранее Фокус писал, что Tesla бьет тревогу из-за торговой войны, которую затеял Трамп.