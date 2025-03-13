У Трампа и Маска не получается: застрявших на МКС астронавтов никак не могут вернуть домой

Миссия НАСА по спасению застрявших астронавтов снова отложена, что стало очередным провалом в девятимесячной миссии по возвращению.

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Ракета Falcon 9 компании SpaceX должна была стартовать из Космического центра Кеннеди 12 марта и вернуть застрявших на МКС астронавтов Суниту Уильямс и Бутча Уилмора, которые находятся там с июня 2024 года. Спасение Суниты и Бутча стало частью предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, который заявил, что Джо Байдену не удалось вернуть их на Землю, но точно получится у его соратника, миллиардера Илона Маска. Об этом пишет Daily Mail.

Запуск Falcon 9 компании SpaceX не удался

В миссии 12 марта должны были принять участие четыре астронавта, которые заменят Суниту Уильямс и Бутча Уилмора. Все четверо астронавтов были готовы к полету и пристегнуты ремнями безопасности в своих креслах, когда миссия была прервана менее чем за 30 минут до запланированного запуска.

Это разочаровывающий результат для NASA и SpaceX, и, несомненно, для двух астронавтов, застрявших в космосе.

Теперь NASA и SpaceX снова соберутся вечером 13 марта, чтобы провести вторую попытку запуска. Комментаторы из SpaceX заявили, что в пятницу также будет возможность, если первоначальный резервный запуск также не удастся.

Задержка произошла после того, как Илон Маск заявил, что предлагал вернуть пару домой восемь месяцев назад, но администрация Байдена отклонила это предложение, поскольку это позволило бы Дональду Трампу "выглядеть лучше" в президентской гонке против Камалы Харрис.

Миссия Crew-10 компании SpaceX должна была доставить на МКС команду из четырех астронавтов: космонавта Роскосмоса Кирилла Пескова, астронавта НАСА Николь Айерс, астронавта НАСА Энн Макклейн и астронавта JAXA Такую Ониси.

Команда, которая должна была отправиться на МКС

В 18:55, всего за 50 минут до старта и за несколько минут до отмены запуска, SpaceX опубликовала закулисные фотографии астронавтов на борту X с подписью: "Экипаж-10 готов к запуску!"

Однако несколько мгновений спустя что-то пошло не так с зажимным рычагом, и комментаторы описали этот инцидент как "проблему с гидравлическим заземлением", что привело к немедленной остановке миссии.

Экипаж был выведен из ракеты по одному и отведен к нескольким ожидающим Tesla, которые специально разработаны для астронавтов. Их отвезли в карантинное место во Флориде, где они должны оставаться до следующей попытки запуска.

"Мы не осуществим запуск, пока не будем уверены, что сможем сделать это безопасно и надежно", — заявил комментатор SpaceX в ходе прямой трансляции мероприятия.

Первоначально Бутч Уилмор и Сунита Уильямс должны были пробыть на МКС всего восемь дней, но были вынуждены остаться из-за технических проблем с самолетом Starliner компании Boeing, который доставил их на МКС.

Сунита Уильямс и Бутч Уилмор до полета на МКС Фото: NASA

Напомним, 7 марта, в 1:30 по Киеву с космодрома компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, в космос была запущена самая большая и самая мощная ракета в мире под названием Starship в рамках восьмого испытательного полета. Но запуск 122-метровой гигантской ракеты прошел практически также, как и седьмое испытание, состоявшееся в январе – она взорвалась.