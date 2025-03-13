У Трампа і Маска не виходить: застряглих на МКС астронавтів ніяк не можуть повернути додому

Місію НАСА з порятунку застряглих астронавтів знову відкладено, що стало черговим провалом у дев'ятимісячній місії з повернення.

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Ракета Falcon 9 компанії SpaceX мала стартувати з Космічного центру Кеннеді 12 березня і повернути астронавтів Суніту Вільямс і Бутча Вілмора, що застрягли на МКС, які перебувають там із червня 2024 року. Порятунок Суніти і Бутча став частиною передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа, який заявив, що Джо Байдену не вдалося повернути їх на Землю, але точно вдасться в його соратника, мільярдера Ілона Маска. Про це пише Daily Mail.

Запуск Falcon 9 компанії SpaceX не вдався

У місії 12 березня мали взяти участь чотири астронавти, які замінять Суніту Вільямс і Бутча Вілмора. Усі четверо астронавтів були готові до польоту і пристебнуті ременями безпеки у своїх кріслах, коли місію було перервано менш ніж за 30 хвилин до запланованого запуску.

Це розчаровує результат для NASA і SpaceX, і, безсумнівно, для двох астронавтів, які застрягли в космосі.

Тепер NASA і SpaceX знову зберуться ввечері 13 березня, щоб провести другу спробу запуску. Коментатори зі SpaceX заявили, що в п'ятницю також буде можливість, якщо початковий резервний запуск також не вдасться.

Затримка сталася після того, як Ілон Маск заявив, що пропонував повернути пару додому вісім місяців тому, але адміністрація Байдена відхилила цю пропозицію, оскільки це дало б змогу Дональду Трампу "мати кращий вигляд" у президентських перегонах проти Камали Гарріс.

Місія Crew-10 компанії SpaceX мала доставити на МКС команду з чотирьох астронавтів: космонавта Роскосмосу Кирила Пєскова, астронавта НАСА Ніколь Аєрс, астронавта НАСА Енн Макклейн і астронавта JAXA Таку Онісі.

Команда, яка мала вирушити на МКС

О 18:55, лише за 50 хвилин до старту і за кілька хвилин до скасування запуску, SpaceX опублікувала закулісні фотографії астронавтів на борту X з підписом: "Екіпаж-10 готовий до запуску!"

Однак кілька миттєвостей потому щось пішло не так із затискним важелем, і коментатори описали цей інцидент як "проблему з гідравлічним заземленням", що призвело до негайного зупинення місії.

Екіпаж вивели з ракети по одному і відвели до кількох Tesla, що чекають на них, які спеціально розроблені для астронавтів. Їх відвезли в карантинне місце у Флориді, де вони мають залишатися до наступної спроби запуску.

"Ми не здійснимо запуск, поки не будемо впевнені, що зможемо зробити це безпечно і надійно", — заявив коментатор SpaceX під час прямої трансляції заходу.

Спочатку Бутч Вілмор і Суніта Вільямс мали пробути на МКС лише вісім днів, але були змушені залишитися через технічні проблеми з літаком Starliner компанії Boeing, який доставив їх на МКС.

Суніта Вільямс і Бутч Вілмор до польоту на МКС Фото: NASA

Нагадаємо, 7 березня, о 1:30 за Києвом, із космодрому компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску, у космос запустили найбільшу і найпотужнішу ракету у світі під назвою Starship у рамках восьмого випробувального польоту. Але запуск 122-метрової гігантської ракети відбувся практично так само, як і сьоме випробування, що відбулося в січні — вона вибухнула.