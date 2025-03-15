Сімейні стосунки: Дональда Трампа помітили в компанії маленького сина Ілона Маска (відео)

Чотирирічний син мільярдера вхожий у Білий дім і користується особливою прихильністю президента США. Хлопчик часто з'являється в Овальному кабінеті на важливих зустрічах разом зі своїм батьком.

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47-ий президент США Дональд Трамп, у якого 10 онуків, має особливу прихильність до чотирирічного X Æ A-Xii (Екс Еш Ей-Твелв), сина техномагната і глави Департаменту ефективності уряду Ілона Маска. Хлопчик, який є завсідником Білого дому загалом і Овального кабінету зокрема, засвітився під час перельоту глави держави з президентської резиденції у Вашингтоні до Мар-а-Лаго, пише Daily Mail.

Трампа і Маска-молодшого репортери зняли, коли вони разом прямували до борту Marine Force One. Як видно на кадрах, малюк має дуже веселий вигляд і підстрибує на ходу, прямуючи Південною галявиною Білого дому. Потім президент допоміг дитині піднятися трапом, підтримуючи її. До них приєднався і батько хлопчика Ілон Маск.

За інформацією журналістів, усі вони прямували в Палм-Біч, Флорида, де президент, як очікується, проведе вихідні на своєму курорті. Раніше ЗМІ писали про те, що Маск орендує будинок на території Мар-а-Лаго, що дає йому змогу мати практично цілодобовий доступ до глави держави. Близькість політика і техномагната вже давно стала предметом насмішок, особливо після того, як письменник Стівен Кінг назвав Маска "першою леді Трампа".

Президент допоміг хлопчикові піднятися на борт літака Фото: Getty

У Білому домі у Маска є допуск до цілком таємної інформації, серед якої критична платіжна система Міністерства фінансів. Це вже неодноразово ставало причиною обурення низки політиків і громадськості, які вважають, що цивільна особа не може мати такого права, оскільки це загрожує національній безпеці.

Також багатьох обурює той факт, що Маск з'являється з чотирирічним сином у кабінеті президента під час підписання важливих документів. Раніше дитина супроводжувала його на всіх важливих подіях, включно з вечором на честь перемоги Трампа на президентських виборах.

Однією з тих, хто незадоволений такою публічністю дитини, є її мати, канадська співачка Граймс.

"Йому не слід з'являтися на публіці в такому вигляді. Я цього не бачила, спасибі, що розповіли мені", – написала вона в соцмережі.

Артистка туманно висловилася про роль Маска в Білому домі, але раніше назвала публічну демонстрацію Ілоном їхнього сина "своєю особистою трагедією". Вона також заявила, що "мистецтво дипломатії, ораторського мистецтва і загалом компетентного лідерства було втрачено".

Зараз президент і його старший радник стурбовані тим, як повернути астронавтів Суніту Вільямс і Бутча Вілмора, які застрягли на Міжнародній космічній станції (МКС). Уже почалася складна місія NASA. Ракета SpaceX Falcon 9 успішно стартувала 14 березня ввечері з Космічного центру імені Кеннеді NASA, щоб доставити чотирьох нових астронавтів на МКС і забрати "старих".

Раніше Фокус писав, що Tesla б'є на сполох через торгову війну, яку затіяв Трамп.