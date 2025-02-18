Може тільки консультувати Трампа: стали відомі повноваження Маска в Білому домі

Ілон Маск, обіймаючи посаду позаштатного старшого радника президента, не може ухвалювати жодних рішень. Крім того, він навіть не є співробітником Департаменту ефективності.

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В адміністрації Дональда Трампа мільярдер Ілон Маск обіймає посаду старшого радника президента, однак не є співробітником Департаменту ефективності державного управління (DOGE). Про це пише Reuters із посиланням на директора Адміністративного управління Білого дому.

У заяві, поданій до суду в рамках справи, порушеної проти Маска штатом Нью-Мексико, наголошується, що підприємець може тільки консультувати президента і передавати його директиви, а повноважень ухвалювати рішення у нього немає.

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Маск обіймає посаду "спеціального державного службовця поза штатом", не будучи співробітником служби US DOGE Service.

"Як і інші старші радники Білого дому, пан Маск не має фактичних або офіційних повноважень самостійно ухвалювати урядові рішення", — йдеться в заяві.

Згідно з класифікацією Міністерства юстиції США, спеціальний державний службовець — це "будь-хто, хто працює або повинен працювати на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365-денного періоду".

Видання Independent нагадує, що в грудні 2024 року Дональд Трамп заявляв, що Ілон Маск очолить Департамент ефективності державного управління, створений для моніторингу урядових витрат і скорочення неефективних витрат.

Як зазначає CNN, у Маска є допуск до цілком таємної інформації, серед якої критична платіжна система Міністерства фінансів.

Нагадаємо, Ілона Маска запросили відвідати Форт-Нокс, де зберігаються 4580 тонн золотого запасу США. Востаннє там робили ревізію 50 років тому.

Також Фокус писав, що з 2018 по 2022 роки Пентагон заплатив агентству Reuters дев'ять мільйонів доларів на програму "великомасштабної соціальної інженерії". Ілон Маск вважає це шахрайством.