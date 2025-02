DOGE проти авіаносців: як Ілон Маск кошмарить ВМС США

З огляду на те, що Ілон Маск знається на технологіях і віддає перевагу дешевим, але високотехнологічним безпілотним системам, можна сподіватися, що незабаром він зверне свій погляд на американські авіаносці, які давно перевищили всі мислимі бюджетні обмеження.

Ілон Маск і його команда в Департаменті ефективності уряду (DOGE), схоже, роблять саме те, чого від них вимагав президент Дональд Трамп і його прихильники: скорочують урядові витрати. Про це йдеться у статті геополітичного аналітика Брендона Дж. Вайхерта, яку переклав Фокус.

Досі основна увага ЗМІ була прикута до скорочень таких агентств, як Агентство США з інвестицій та розвитку (USAID), і суперечок щодо конституційності подібних дій. Однак ще до вступу Трампа на посаду Маск дав зрозуміти, що хоче переглянути і військові витрати. У своєму акаунті X він засудив такі марнотратні програми, як улюблений Пентагоном F-35 Lightning II, вважаючи його занадто дорогим і застарілим в епоху безпілотних бойових систем.

В американському оборонному співтоваристві багато хто побоюється, що маховик скорочення витрат, запущений Трампом і Маском через DOGE, може обернутися проти програми F-35, яка протягом 20 років недовиконувалася і перевищувала бюджети. Справедливості заради варто зазначити, що цей літак, як і раніше, є високоефективною системою. Але в епоху скорочення витрат він просто не вартий своєї ціни і поки що не виправдовує покладених на нього надій.

Втім, є ще більш дорога система, яка може опинитися на звалищі Маска. Йдеться про знаменитий, але вже застарілий авіаносець класу Ford ВМС США. Спроєктований як найпередовіший корабель для відкритого моря, який мав замінити легендарні американські авіаносці класу Nimitz, авіаносець класу Ford значно перевищив фінансові та часові обмеження. Ще у 2017 році він зіткнувся із затримками через технічні проблеми. На той момент це створило серйозні проблеми для ВМС США та їхньої здатності стримувати суперників.

Американський авіаносець "Джеральд Р. Форд" Фото: Вiкiпедiя

Перший корабель цього класу, USS Gerald R. Ford (CVN-78), зараз служить у складі флоту. Але ВМС здувають з нього пилинки. Велися розмови про його розгортання у східній частині Середземного моря відразу після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Однак одразу ж виникли побоювання, що Ford не зможе підійти надто близько до берегової лінії сектору Газа, де базується ХАМАС, через загрозу, що бойовики розгорнуть свою мережу протикорабельних балістичних ракет (ПБР). Аналогічні побоювання виникали і у зв'язку з наближенням "Форда" до берегів Лівану, де підтримуване Іраном шиїтське ополчення "Хезболла" має у своєму розпорядженні ще більш досконалий набір систем ПКО.

Це знайома картина.

Навіть у разі старіших, але все ще дорогих авіаносців класу Nimitz повстанці-хусити в Ємені тримають ці дорогі платформи за горизонтом за допомогою ракет ASB, що серйозно ускладнює боротьбу з хуситами. Будівництво авіаносців класу Ford коштувало приблизно 13 мільярдів доларів, а їхнє утримання — сотні мільйонів доларів, і навіть якщо в майбутньому їхню ціну буде знижено (на чому наполягає ВМС), вони однаково коштуватимуть непомірно дорого.

Дешеві системи A2/AD проти авіаносців

Тим часом ці авіаносці перебувають у заручниках у ракет ППО, які коштують мізерну частку того, у що обходиться ВМС будівництво та обслуговування самих авіаносців. І це в протистоянні з недержавними суб'єктами, такими як ХАМАС, "Хезболла" і хусити.

Проти наддержави, такої як Китайська Народна Республіка, ситуація буде набагато гіршою.

Китай розробив і розгорнув чи не найбільш всеосяжну у світі систему заперечення/відмови в доступі (A2/AD), оснащену величезною кількістю відносно дешевих і простих у виробництві ракет DF-21D і DF-26 ASB, які є "вбивцями авіаносців". Ці системи, як випливає з їхньої назви, спеціально розроблені для того, щоб тримати в заручниках дорогі американські кораблі на кшталт класу Ford.

Китайська протикорабельна балістична ракета DF-21D Фото: Naked Science

Пекін обізнаний про високу вартість американських авіаносців і про те, що Вашингтон з його застарілою і дорогою оборонною промисловою базою не зможе ризикувати пошкодити або знищити авіаносці. Тому американці, найімовірніше, продовжать тримати основну частину своїх сил на безпечній відстані, і це означає, що США не зможуть ефективно розгорнути свої бойові літаки, зводячи нанівець саму мету існування бойової системи.

DOGE проти авіаносців

З огляду на те, що Ілон Маск знається на технологіях і віддає перевагу дешевим, але складним безпілотним системам, можна сподіватися, що незабаром він зверне свій погляд на американські авіаносні сили, які перевищують свій бюджет. Гроші, зекономлені завдяки скороченню цих сил, можуть бути реінвестовані в поєднання безпілотних систем, підводних човнів, гіперзвукових ракет для ударів по території Китаю з дедалі дальніх відстаней і, можливо, навіть зброї спрямованої енергії (ОНЕ). Усі ці системи стали б набагато розумнішими інвестиціями зі стратегічного погляду, ніж застарілі й дорогі авіаносці.

Америка переживає епоху радикальних потрясінь. Вашингтон занадто довго відкладав необхідні зміни в структурі своїх сил. У результаті Сполучені Штати постаріли на стратегічному рівні, тоді як їхні вороги, зокрема Китай, стають тільки сильнішими. Якщо війна почнеться найближчим часом, то за нинішньої структури сил ймовірність того, що США програють великий конфлікт, дуже висока.

DOGE доведеться переглянути структуру ВМС і відмовитися від авіаносців.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.