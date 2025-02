DOGE против авианосцев: как Илон Маск кошмарит ВМС США

Учитывая, что Илон Маск разбирается в технологиях и отдает предпочтение дешевым, но высокотехнологичным беспилотным системам, можно надеяться, что вскоре он обратит свой взор на американские авианосцы, которые давно превысили все мыслимые бюджетные ограничения.

Илон Маск и его команда в Департаменте эффективности правительства (DOGE), похоже, делают именно то, чего от них требовал президент Дональд Трамп и его сторонники: сокращают правительственные затраты. Об этом говорится в статье геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта, которую перевел Фокус.

До сих пор основное внимание СМИ было приковано к сокращениям таких агентств, как Агентство США по инвестициям и развитию (USAID), и спорам о конституционности подобных действий. Однако еще до вступления Трампа на пост Маск дал понять, что хочет пересмотреть и военные расходы. В своем аккаунте X он осудил такие расточительные программы, как любимый Пентагоном F-35 Lightning II, считая его слишком дорогим и устаревшим в эпоху беспилотных боевых систем.

В американском оборонном сообществе многие опасаются, что маховик сокращения расходов, запущенный Трампом и Маском через DOGE, может обернуться против программы F-35, которая в течение 20 лет недовыполнялась и превышала бюджеты. Справедливости ради стоит отметить, что этот самолет по-прежнему является высокоэффективной системой. Но в эпоху сокращения расходов он просто не стоит своей цены и пока не оправдывает возложенных на него надежд.

Впрочем, есть еще более дорогостоящая система, которая может оказаться на свалке Маска. Речь идет о знаменитом, но уже устаревшем авианосце класса Ford ВМС США. Спроектированный как самый передовой корабль для открытого моря, который должен был заменить легендарные американские авианосцы класса Nimitz, авианосец класса Ford значительно превысил финансовые и временные ограничения. Еще в 2017 году он столкнулся с задержками из-за технических проблем. На тот момент это создало серьезные проблемы для ВМС США и их способности сдерживать соперников.

Американский авианосец "Джеральд Р. Форд" Фото: Википедия

Первый корабль этого класса, USS Gerald R. Ford (CVN-78), сейчас служит в составе флота. Но ВМС сдувают с него пылинки. Велись разговоры о его развертывании в восточной части Средиземного моря сразу после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Однако сразу же возникли опасения, что Ford не сможет подойти слишком близко к береговой линии сектора Газа, где базируется ХАМАС, из-за угрозы, что боевики развернут свою сеть противокорабельных баллистических ракет (ПБР). Аналогичные опасения возникали и в связи с приближением "Форда" к берегам Ливана, где поддерживаемое Ираном шиитское ополчение "Хезболла" располагает еще более совершенным набором систем ПКО.

Это знакомая картина.

Даже в случае более старых, но все еще дорогих авианосцев класса Nimitz повстанцы-хуситы в Йемене держат эти дорогостоящие платформы за горизонтом с помощью ракет ASB, что серьезно осложняет борьбу с хуситами. Строительство авианосцев класса Ford обошлось примерно в 13 миллиардов долларов, а их содержание – в сотни миллионов долларов, и даже если в будущем их цена будет снижена (на чем настаивает ВМС), они все равно будут стоить непомерно дорого.

Дешевые системы A2/AD против авианосцев

Тем временем эти авианосцы находятся в заложниках у ракет ПВО, которые стоят ничтожную долю того, во что обходится ВМС строительство и обслуживание самих авианосцев. И это в противостоянии с негосударственными субъектами, такими как ХАМАС, "Хезболла" и хуситы.

Против сверхдержавы, такой как Китайская Народная Республика, ситуация будет гораздо хуже.

Китай разработал и развернул едва ли не самую всеобъемлющую в мире систему отрицания/отказа в доступе (A2/AD), оснащенную огромным количеством относительно дешевых и простых в производстве ракет DF-21D и DF-26 ASB, которые являются "убийцами авианосцев". Эти системы, как следует из их названия, специально разработаны для того, чтобы держать в заложниках дорогие американские корабли вроде класса Ford.

Китайская противокорабельная баллистическая ракета DF-21D Фото: Naked Science

Пекин осведомлен о высокой стоимости американских авианосцев и о том, что Вашингтон с его устаревшей и дорогой оборонной промышленной базой не сможет рисковать повредить или уничтожить авианосцы. Поэтому американцы, скорее всего, продолжат держать основную часть своих сил на безопасном расстоянии, и это означает, что США не смогут эффективно развернуть свои боевые самолеты, сводя на нет саму цель существования боевой системы.

DOGE против авианосцев

Учитывая, что Илон Маск разбирается в технологиях и отдает предпочтение дешевым, но сложным беспилотным системам, можно надеяться, что вскоре он обратит свой взор на американские авианосные силы, которые превышают свой бюджет. Деньги, сэкономленные за счет сокращения этих сил, могут быть реинвестированы в сочетание беспилотных систем, подводных лодок, гиперзвуковых ракет для ударов по территории Китая со все более дальних расстояний и, возможно, даже оружия направленной энергии (ОНЭ). Все эти системы стали бы гораздо более разумными инвестициями со стратегической точки зрения, чем устаревшие и дорогостоящие авианосцы.

Америка переживает эпоху радикальных потрясений. Вашингтон слишком долго откладывал необходимые изменения в структуре своих сил. В результате Соединенные Штаты одряхли на стратегическом уровне, в то время как их враги, в частности Китай, становятся только сильнее. Если война начнется в ближайшее время, то при нынешней структуре сил вероятность того, что США проиграют крупный конфликт, очень высока.

DOGE придется пересмотреть структуру ВМС и отказаться от авианосцев.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.