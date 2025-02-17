4500 тонн американського золота: Ілона Маска запросили відвідати Форт-Нокс

Побудований 1936 року, депозитарій зберігає золоті злитки, що належать Міністерству фінансів США. І його нібито інспектували півстоліття тому.

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Ілон Маск, мільярдер і глава Департаменту ефективності державного управління (DOGE) в адміністрації Дональда Трампа, отримав запрошення відвідати Форт-Нокс, місце, де зберігається золотий запас США. Про це пише Daily Mail.

Інспекція Форт-Нокс 1974 року

Маска в Кентуккі, де розташований Депозитарій злитків США, запросив сенатор Ренд Пол.

Ренд Пол звернувся до голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE) з проханням звернути увагу на Форт-Нокс, щоб переконатися, що запаси золота США, як і раніше, перебувають у його резервах.

"Було б чудово, якби Ілон Маск міг зазирнути всередину Форт-Нокса, щоб переконатися, що там знаходяться 4580 тонн американського золота. Востаннє хтось заглядав туди 50 років тому, 1974 року", — написав новинний агрегатор Zero Hedge в X.

Ілон Маск відповів на пост: "Хіба його не переглядають хоча б раз на рік?"

Сенатор-республіканець Пол із Кентуккі сказав "ні" і запропонував Маску зробити це і провести аудит резервів, розташованих на військовій базі Форт-Нокс.

23 вересня 1974 року члени Конгресу і представники ЗМІ вирушили до сховищ під час екскурсії під керівництвом тодішньої директорки Монетного двору США Мері Брукс після того, як поширилася чутка про те, що золоті запаси Форт-Нокса порожні.

Мері Брукс серед золотого запасу США

Хоча в повідомленні X йдеться про те, що останню перевірку золотих скринь проводили 1974 року, її також проводили в серпні 2017 року, коли сенатор від Кентуккі Мітч Макконнелл привів до сховища невелику групу, зокрема тодішнього міністра фінансів Стівена Мнучіна. Мнучін був першим главою Казначейства, який відвідав депозитарій з 1948 року. Перша інспекція сховища відбулася 1943 року.

Що таке Форт-Нокс

Депозитарій злитків США, часто відомий як Форт-Нокс — це укріплена будівля сховища, розташована поруч з армійським постом США у Форт-Ноксі, штат Кентуккі. Він управляється Міністерством фінансів США. Сховище використовується для зберігання значної частини золотих запасів США, а також інших цінних предметів, що належать федеральному уряду. Наприклад, там зберігаються оригінали Конституції США та Декларації незалежності.

Сюжет про Форт-Нокс

Після Другої світової війни там знаходилася корона Святого Стефана, а також запаси опіуму і морфіну. Зараз у ньому зберігаються десять золотих монет "Подвійний орел" 1933 року, алюмінієвий пенні 1974 року і дванадцять золотих (22-каратних) доларових монет Сакагавеа, які літали на космічному човнику "Колумбія" 1999 року.

Сховище настільки безпечне, що вираз "так само безпечно, як Форт-Нокс" став кліше для позначення безпеки і захищеності.

Нагадаємо, коли президент США Дональд Трамп повернувся до Білого дому і поставив Маска на керівну посаду у Вашингтоні, мільярдер націлився на низку агентств з метою скорочення витрат, які, на думку дуету, врятують федеральний уряд від "марнотратних витрат".

Він допоміг повністю закрити USAID, звільнивши або поставивши в підвішений стан понад 10 000 співробітників, а також скоротив фінансування таких агентств, як Міністерство освіти, на мільярди доларів.