4500 тонн американского золота: Илона Маска пригласили посетить Форт-Нокс

Построенный в 1936 году, депозитарий хранит золотые слитки, принадлежащие Министерству финансов США. И его якобы инспектировали полвека назад.

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Илон Маск, миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в администрации Дональда Трампа, получил приглашение посетить Форт-Нокс, место, где хранится золотой запас США. Об этом пишет Daily Mail.

Инспекция Форт-Нокс в 1974 году

Маска в Кентукки, где находится Депозитарий слитков США, пригласил сенатор Рэнд Пол.

Рэнд Пол обратился к главе Департамента эффективности государственного управления (DOGE) с просьбой обратить внимание на Форт-Нокс, чтобы убедиться, что запасы золота США по-прежнему находятся в его резервах.

"Было бы здорово, если бы Илон Маск мог заглянуть внутрь Форт-Нокса, чтобы убедиться, что там находятся 4580 тонн американского золота. Последний раз кто-то заглядывал туда 50 лет назад, в 1974 году ", — написал новостной агрегатор Zero Hedge в X.

Илон Маск ответил на пост: "Разве его не пересматривают хотя бы раз в год?"

Сенатор-республиканец Пол из Кентукки сказал "нет" и предложил Маску сделать это и провести аудит резервов, расположенных на военной базе Форт-Нокс.

23 сентября 1974 года члены Конгресса и представители СМИ отправились в хранилища во время экскурсии под руководством тогдашнего директора Монетного двора США Мэри Брукс после того, как распространился слух о том, что золотые запасы Форт-Нокса пусты.

Мэри Брукс среди золотого запаса США

Хотя в сообщении X говорится, что последняя проверка золотых сундуков проводилась в 1974 году, она также проводилась в августе 2017 года, когда сенатор от Кентукки Митч Макконнелл привел в хранилище небольшую группу, включая тогдашнего министра финансов Стивена Мнучина. Мнучин был первым главой Казначейства, посетившим депозитарий с 1948 года. Первая инспекция хранилища состоялась в 1943 году.

Что такое Форт-Нокс

Депозитарий слитков США, часто известный как Форт-Нокс — это укрепленное здание хранилища, расположенное рядом с армейским постом США в Форт-Ноксе, штат Кентукки. Он управляется Министерством финансов США. Хранилище используется для хранения значительной части золотых запасов США, а также других ценных предметов, принадлежащих федеральному правительству. Например, там хранятся оригиналы Конституции США и Декларации независимости.

Сюжет о Форт-Нокс

После Второй мировой войны там находилась корона Святого Стефана, а также запасы опиума и морфина. Сейчас в нем хранятся десять золотых монет "Двойной орел" 1933 года, алюминиевый пенни 1974 года и двенадцать золотых (22-каратных) долларовых монет Сакагавеа, которые летали на космическом челноке "Колумбия" в 1999 году.

Хранилище настолько безопасно, что выражение "так же безопасно, как Форт-Нокс" стало клише для обозначения безопасности и защищенности.

Напомним, когда президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом и поставил Маска на руководящую должность в Вашингтоне, миллиардер нацелился на ряд агентств с целью сокращения расходов, которые, по мнению дуэта, спасут федеральное правительство от "расточительных трат".

Он помог полностью закрыть USAID, уволив или поставив в подвешенное состояние более 10 000 сотрудников, а также сократил финансирование таких агентств, как Министерство образования, на миллиарды долларов.