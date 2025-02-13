"Масштабний обман": Пентагон заплатив Reuters $9 млн за "соціальну інженерію", — Маск

За відомостями бізнесмена, відоме новинне агентство отримувало мільйони доларів від Пентагону на програму "масштабної соціальної інженерії". Чиновники часів Джо Байдена говорили, що гроші йдуть на кіберзахист.

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Американський мільярдер і глава департаменту ефективності держуправління (DOGE) Ілон Маск заявив, що попередня влада США виплатила агентству Reuters мільйони доларів за "масштабний соціальний обман". Про це він написав у соцмережі X.

"Уряд США виплатив агентству Reuters мільйони доларів за "масштабний соціальний обман". Це буквально те, що написано в замовленні на покупку! Це повне шахрайство", — зауважив він.

Так Ілон Макс відреагував на пост американського підприємця Маріо Навфаля про те, що з 2018 по 2022 роки Пентагон заплатив Reuters дев'ять мільйонів доларів на програму "великомасштабної соціальної інженерії".

"Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США стверджує, що гроші витратили на кіберзахист. Виникає питання, чому новинне агентство отримало мільйони за "соціальну інженерію". Викриття сталося в той час, коли інші ЗМІ перевіряють на предмет федерального фінансування", — зазначає Навфаль.

Агентство Reuters на момент публікації новини не коментувало заяви Маска і Навфаля.

Нагадаємо, Ілон Маск також хоче переглянути військові витрати Штатів. Бізнесмен критикував дорогі програми Пентагону, зокрема розробку винищувача F-35 Lightning II.

Група інвесторів на чолі з Ілоном Маском заявляла про бажання викупити організацію, яка контролює OpenAI. Ціна питання наближається до 100 млрд доларів.