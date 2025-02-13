"Масштабный обман": Пентагон заплатил Reuters $9 млн за "социальную инженерию", – Маск

По сведениям бизнесмена, известное новостное агентство получало миллионы долларов от Пентагона на программу "масштабной социальной инженерии". Чиновники времен Джо Байдена говорили, что деньги идут на киберзащиту.

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Американский миллиардер и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил, что предыдущие власти США выплатили агентству Reuters миллионы долларов за "масштабный социальный обман". Об этом он написал в соцсети X.

"Правительство США выплатило агентству Reuters миллионы долларов за "масштабный социальный обман". Это буквально то, что написано в заказе на покупку! Это полное мошенничество", — заметил он.

Так Илон Макс отреагировал на пост американского предпринимателя Марио Навфаля о том, что с 2018 по 2022 годы Пентагон заплатил Reuters девять миллионов долларов на программу "крупномасштабной социальной инженерии".

"Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США утверждает, что деньги потратили на киберзащиту. Возникает вопрос, почему новостное агентство получило миллионы за "социальную инженерию". Разоблачение произошло в то время, когда другие СМИ проверяют на предмет федерального финансирования", — отмечает Навфаль.

Агентство Reuters на момент публикации новости не комментировало заявления Маска и Навфаля.

Напомним, Илон Маск также хочет пересмотреть военные траты Штатов. Бизнесмен критиковал дорогие программы Пентагона, в частности разработку истребителя F-35 Lightning II.

Группа инвесторов во главе с Илоном Маском заявляла о желании выкупить организацию, которая контролирует OpenAI. Цена вопроса приближается к 100 млрд долларам.