Может только консультировать Трампа: стали известны полномочия Маска в Белом доме

Илон Маск, занимая должность внештатного старшего советника президента, не может принимать никаких решений. Кроме того, он даже не является сотрудником Департамента эффективности.

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В администрации Дональда Трампа миллиардер Илон Маск занимает должность старшего советника президента, однако не является сотрудником Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Об этом пишет Reuters со ссылкой на директора Административного управления Белого дома.

В заявлении, поданном в суд в рамках дела, возбужденного против Маска штатом Нью-Мексико, отмечается, что предприниматель может только консультировать президента и передавать его директивы, а полномочий принимать решения у него нет.

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Маск занимает должность "специального государственного служащего вне штата", не являясь сотрудником службы US DOGE Service.

"Как и другие старшие советники Белого дома, г-н Маск не имеет фактических или официальных полномочий самостоятельно принимать правительственные решения", — говорится в заявлении.

Согласно классификации Министерства юстиции США, специальный государственный служащий — это "любой, кто работает или должен работать на правительство в течение 130 дней или менее в течение 365-дневного периода".

Издание Independent напоминает, что в декабре 2024 года Дональд Трамп заявлял, что Илон Маск возглавит Департамент эффективности государственного управления, созданный для мониторинга правительственных трат и сокращения неэффективных расходов.

Как отмечает CNN, у Маска есть допуск к совершенно секретной информации, среди которой критическая платежная система Министерства финансов.

Напомним, Илона Маска пригласили посетить Форт-Нокс, где хранятся 4580 тонн золотого запаса США. Последний раз там делали ревизию 50 лет назад.

Также Фокус писал, что с 2018 по 2022 годы Пентагон заплатил агентству Reuters девять миллионов долларов на программу "крупномасштабной социальной инженерии". Илон Маск считает это мошенничеством.