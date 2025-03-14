Его поведение следует ограничить: в Гренландии отреагировали на заявление Трампа об аннексии острова

Глава правительства Гренландии Муте Б. Эгеде созывает встречу лидеров местных партий, поскольку не согласен с мнением американского президента.

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Премьер-министр Гренландии Муте Б. Эгеде инициирует встречу лидеров местных партий. Таким образом он отреагировал на заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о возможной аннексии острова.

Политик подчеркнул, что не согласен "с попыткой американского президента вторгнуться в нашу страну". Именно поэтому Муте Б. Эгеде решил как можно быстрее встретиться с лидерами партий.

"Мы, гренландцы, не глупцы, и пренебрежительное поведение Трампа следует ограничить строже, чем мы вместе делали в прошлом", — добавил он.

Глава правительства также заявил, что не может принять идею Дональда Трампа аннексировать остров и уважает результаты выборов против выхода из королевства Дании в пользу присоединения к США.

"Поэтому на этот раз мы должны резче возразить Трампу. Не стоит относиться к нам пренебрежительно. Достаточно", — написал Муте Б. Эгеде.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о стратегическом интересе США к крупнейшему острову мира, подчеркивая, что его присоединение необходимо из соображений безопасности. При этом он настаивал, что жители острова не удовлетворены своим нынешним статусом в составе Дании.

Однако результаты опроса свидетельствуют, что подавляющее большинство населения Гренландии выступает против выхода из королевства Дании в пользу присоединения к США. 85% населения острова не хотят быть частью Америки. Датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен прокомментировал результаты опроса, заявив, что это "четкий сигнал" того, чего гренландцы не хотят.

После опроса Дональд Трамп заявил, что"аннексия Гренландии состоится". Такое заявление он сделал во время визита в Белый дом генерального секретаря НАТО Марка Рютте.