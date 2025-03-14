Його поведінку слід обмежити: в Гренландії відреагували на заяву Трампа про анексію острова

Глава уряду Гренландії Муте Б. Егеде скликає зустріч лідерів місцевих партій, оскільки не згоден з думкою американського президента.

Related video

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Б. Егеде ініціює зустріч лідерів місцевих партій. Таким чином він відреагував на заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про можливу анексію острова.

Політик наголосив, що не згоден "зі спробою американського президента вторгнутися в нашу країну". Саме тому Муте Б. Егеде вирішив якнайшвидше зустрітись з лідерами партій.

"Ми, гренландці, не дурні, і зневажливу поведінку Трампа слід обмежити суворіше, ніж ми разом робили в минулому", — додав він.

Глава уряду також заявив, що не може прийняти ідею Дональда Трампа анексувати острів та поважає результати виборів проти виходу з королівства Данії на користь приєднання до США.

"Тому цього разу ми повинні різкіше заперечити Трампу. Не варто відноситись до нас зневажливо. Досить", — написав Муте Б. Егеде.

Нагадаємо, що Дональд Трамп неодноразово заявляв про стратегічний інтерес США до найбільшого острова світу, наголошуючи, що його приєднання необхідне з міркувань безпеки. При цьому він наполягав, що жителі острова не задоволені своїм нинішнім статусом у складі Данії.

Однак результати опитування свідчать, що переважна більшість населення Гренландії виступає проти виходу з королівства Данії на користь приєднання до США. 85% населення острова не хочуть бути частиною Америки. Данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен прокоментував результати опитування, заявивши, що це "чіткий сигнал" того, чого гренландці не хочуть.

Після опитування Дональд Трамп заявив, що "анексія Гренландії відбудеться". Таку заяву він зробив під час візиту до Білого дому генерального секретаря НАТО Марка Рютте.