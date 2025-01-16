Почему все хотят владеть Гренландией: под ледяным щитом скрыта настоящая "сокровищница" Земли

Исследователи рассказали, запасы каких именно ресурсов скрыты под гренландскими льдами и почему страны соревнуются за влияние над регионом.

Related video

Гренландия вновь оказалась в заголовках после того, как новый президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в покупке или получении контроля над полуавтономной арктической территорией Дании. Такие заявления вызвали широкое любопытство: чем на самом деле столь интересна Гренландия? Исследователи ответили на этот вопрос, пишет IFLScience.

Если коротко: природные ресурсы и геополитические маневры. Гренландия покрыта ледяным щитом, который является вторым по величине и уступает лишь Антарктиде. Под древним льдом скрывается мир колоссальных каньонов, остатков доисторических растений, а также следов человеческой деятельности. Например, на северо-западе Гренландии скрываются руины военной исследовательской базы США.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Но это еще не все. Сложная и уникальная геологическая история региона также делает регион невероятно ценным в 21 веке. По сути, Гренландия представляет собой неиспользованную сокровищницу минеральных ресурсов, столь необходимых мировой экономике. Еще в 2023 году ученые выяснили, что в Гренландии сокрыто 25 из 34 минералов, которые Европейская комиссия назвала "критическим сырьем". Среди них:

драгоценные металлы — золото и серебро;

ценные металлы — кобальт, медь, никель и литий, необходимые для технологии аккумуляторов;

драгоценные камни — в том числе, оливин и рубины.

Исследователи также обнаружили, что Гренландия хранит в себе запасы угля, нефти и газа. Впрочем, у региона весьма сложная история добычи ископаемого топлива. С 1970-х годов разведку месторождений нефти в регионе проводило несколько американских и европейских корпораций, но их усилия оказались бесплодными. В 2021 году Гренландия пошла на смелый шаг, прекратив дальнейшие проекты по разведке и добыче нефти, заявив, что экологические последствия были "слишком велики". И все же, в отчете Геологической службы США значится, что под Восточной Гренландской рифтовой провинции залегает до 31,4 миллиарда баррелей нефти.

Однако богатые природные ресурсы Гренландии не все, что привлекает внимание. Регион также занимает важное положение для США в противостоянии России и Китаю, которые рассматривают Арктику как стратегическую арену власти.

По сути, катастрофическое изменение климата, влияющее на Арктику, открывает новые возможности в регионе и теперь многие страны надеются ими воспользоваться. Не секрет, что потепление климата приводит к тому, что в Арктике становится все меньше льда в течение все более длительных периодов. В результате воды, в том числе и Северо-Западный проход, могут быть использованы для более быстрых судоходных маршрутов. Простыми словами, те, кому удастся контролировать местные воды, получат огромное преимущество.

Разговоры Трампа о покупке Гренландии кажутся беспрецедентными и нелепыми, но он не первый американский политик, заигрывающий с этой идеей. На самом деле, идея приобретения Гренландии всплывала в разные моменты американской истории. Несмотря на эти попытки, ни одно из предложений не получило поддержки по веской причине: ни Гренландия, ни Дания не заинтересованы в продаже.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заглянули под кожу Гренландии и нашли то, о чем не знали ранее.