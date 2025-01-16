Чому всі хочуть володіти Гренландією: під крижаним щитом прихована справжня "скарбниця" Землі

Дослідники розповіли, запаси яких саме ресурсів приховані під гренландськими льодами та чому країни змагаються за вплив над регіоном.

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Гренландія знову опинилася в заголовках після того, як новий президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість у купівлі або отриманні контролю над напівавтономною арктичною територією Данії. Такі заяви викликали широку цікавість: чим насправді настільки цікава Гренландія? Дослідники відповіли на це запитання, пише IFLScience.

Якщо коротко: природні ресурси та геополітичні маневри. Гренландія вкрита крижаним щитом, який є другим за величиною і поступається лише Антарктиді. Під древнім льодом ховається світ колосальних каньйонів, залишків доісторичних рослин, а також слідів людської діяльності. Наприклад, на північному заході Гренландії ховаються руїни військової дослідницької бази США.

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Але це ще не все. Складна й унікальна геологічна історія регіону також робить регіон неймовірно цінним у 21 столітті. По суті, Гренландія являє собою невикористану скарбницю мінеральних ресурсів, таких необхідних світовій економіці. Ще 2023 року вчені з'ясували, що в Гренландії приховано 25 із 34 мінералів, які Європейська комісія назвала "критичною сировиною". Серед них:

дорогоцінні метали — золото і срібло;

цінні метали — кобальт, мідь, нікель і літій, необхідні для технології акумуляторів;

дорогоцінне каміння — зокрема, олівін і рубіни.

Дослідники також виявили, що Гренландія зберігає в собі запаси вугілля, нафти й газу. Утім, у регіону вельми складна історія видобутку викопного палива. З 1970-х років розвідку родовищ нафти в регіоні проводило кілька американських і європейських корпорацій, але їхні зусилля виявилися безплідними. У 2021 році Гренландія пішла на сміливий крок, припинивши подальші проєкти з розвідки та видобутку нафти, заявивши, що екологічні наслідки були "занадто великі". І все ж, у звіті Геологічної служби США значиться, що під Східною Гренландською рифтовою провінцією залягає до 31,4 мільярда барелів нафти.

Однак багаті природні ресурси Гренландії не все, що привертає увагу. Регіон також посідає важливе становище для США у протистоянні Росії та Китаю, які розглядають Арктику як стратегічну арену влади.

По суті, катастрофічна зміна клімату, що впливає на Арктику, відкриває нові можливості в регіоні та тепер багато країн сподіваються ними скористатися. Не секрет, що потепління клімату призводить до того, що в Арктиці стає все менше льоду протягом дедалі триваліших періодів. У результаті води, зокрема й Північно-Західний прохід, можуть бути використані для швидших судноплавних маршрутів. Простими словами, ті, кому вдасться контролювати місцеві води, отримають величезну перевагу.

Розмови Трампа про купівлю Гренландії здаються безпрецедентними й безглуздими, але він не перший американський політик, який заграє з цією ідеєю. Насправді ідея придбання Гренландії спливала в різні моменти американської історії. Попри ці спроби, жодна з пропозицій не отримала підтримки з вагомої причини: ні Гренландія, ні Данія не зацікавлені в продажу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заглянули під шкіру Гренландії та знайшли те, про що не знали раніше.