Украинцы могут не платить за отопление: какие есть причины

Даже если в квартире установлено автономное отопление, ее собственник обязан оплачивать часть затрат на тепло, которое использовалось для обогрева общих зон.

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Множество украинцев испытывают трудности с накоплением долгов за отопление, даже при экономном использовании и льготных тарифах. В некоторых ситуациях возможно уменьшить сумму в квитанции или избежать оплаты за отопление в подъезде. Однако отказаться от оплаты за отопление мест общего пользования невозможно. Об этом говорится в материале издания "Экономические новости".

В многоквартирных домах обычно установлены общие счетчики тепла, и, следовательно, потребленные гигакалории распределяются пропорционально отапливаемой площади всех квартир. Кроме того, расходы на отопление общих помещений, таких как подъезды и коридоры, делятся между жильцами в отопительный сезон. Это означает, что, даже если в квартире установлено автономное отопление, ее собственник обязан оплачивать часть затрат на тепло, которое использовалось для обогрева общих зон.

Владельцы квартир с автономным отоплением не обязаны платить за централизованное тепло, если оборудование установлено в соответствии с действующим законодательством и все необходимые разрешения получены. В этом случае они оплачивают только обогрев общих помещений, таких как подъезды, лестничные клетки и другие аналогичные зоны.

Так, сейчас индивидуальное отопление разрешено устанавливать только для всего дома, а не для отдельных квартир. Не оплачивать услуги отопления возможно лишь в ограниченных случаях, и сам факт отсутствия в квартире не является основанием для освобождения от платежей. По словам эксперта, не платить за отопление законно можно в двух случаях:

услуга предоставлялась некачественно – например, температура в квартире не соответствовала нормативам; отопление отсутствовало или предоставлялось частично, то есть не в полном объеме.

В любом из этих случаев требуется документальное подтверждение. Например, если жилье было повреждено или разрушено, поставщику тепла необходимо предоставить официальные документы, которые удостоверяют факт разрушения.

Тем временем уже приводят два сценария развития ситуации с тарифами на свет: либо стоимость электроэнергии изменится, либо тариф продлят еще на год. Об этом Фокус писал со ссылкой на постановление Кабинета министров №632.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Ранее депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 года могут измениться уже с мая.