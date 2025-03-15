Українці можуть не платити за опалення: які є причини

Навіть якщо у квартирі встановлено автономне опалення, її власник зобов'язаний оплачувати частину витрат на тепло, яке використовували для обігріву загальних зон.

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Безліч українців зазнають труднощів із накопиченням боргів за опалення, навіть за умови економного використання та пільгових тарифів. У деяких ситуаціях можливо зменшити суму у квитанції або уникнути оплати за опалення в під'їзді. Однак відмовитися від оплати за опалення місць загального користування неможливо. Про це йдеться в матеріалі видання "Економічні новини".

У багатоквартирних будинках зазвичай встановлено загальні лічильники тепла, і, отже, спожиті гігакалорії розподіляють пропорційно опалювальній площі всіх квартир. Крім того, витрати на опалення загальних приміщень, таких як під'їзди та коридори, діляться між мешканцями в опалювальний сезон. Це означає, що, навіть якщо у квартирі встановлено автономне опалення, її власник зобов'язаний оплачувати частину витрат на тепло, яке використовувалося для обігріву загальних зон.

Власники квартир з автономним опаленням не зобов'язані платити за централізоване тепло, якщо обладнання встановлено згідно з чинним законодавством і всі необхідні дозволи отримано. У цьому разі вони оплачують тільки обігрів загальних приміщень, таких як під'їзди, сходові клітки та інші аналогічні зони.

Так, зараз індивідуальне опалення дозволено встановлювати тільки для всього будинку, а не для окремих квартир. Не оплачувати послуги опалення можливо лише в обмежених випадках, і сам факт відсутності у квартирі не є підставою для звільнення від платежів. За словами експерта, не платити за опалення законно можна у двох випадках:

послуга надавалася неякісно — наприклад, температура у квартирі не відповідала нормативам; опалення було відсутнє або надавалося частково, тобто не в повному обсязі.

У будь-якому з цих випадків потрібне документальне підтвердження. Наприклад, якщо житло було пошкоджено або зруйновано, постачальнику тепла необхідно надати офіційні документи, які засвідчують факт руйнування.

Тим часом уже наводять два сценарії розвитку ситуації з тарифами на світло: або вартість електроенергії зміниться, або тариф продовжать ще на рік. Про це Фокус писав із посиланням на постанову Кабінету міністрів №632.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Раніше депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня.