Деяким українцям компенсують витрати на опалення: хто отримає гроші

Фінансова допомога має розв'язати проблемні питання, пов'язані із заборгованістю споживачів за комунальні послуги, та зменшити соціальну напругу.

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Жителі Івано-Франківська можуть отримати разову матеріальну допомогу для компенсації витрат на опалення. Виплати передбачені виключно для пільгових категорій громадян. Про це йдеться в повідомленні тамтешнього Центру надання адмінпослуг.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради. Йдеться про програму відшкодування витрат вразливим категоріям мешканців, у квартирах яких немає централізованого опалення. Такі заходи покликані розв'язати проблемні питання, пов'язані із заборгованістю споживачів за комунальні послуги, та зменшити соціальну напругу.

"Одноразова матеріальна допомога на компенсацію витрат на оплату за надані послуги з постачання теплової енергії в частині витрат теплової енергії на загальнобудинкові потреби надається в розмірі, що дорівнює нарахованим коштам за послуги з постачання теплової енергії в частині обсягу теплової енергії, витраченої на загальнобудинкові потреби опалення в період (або частини періоду) з 01.01.2024 року до 01.01.2025 року", — ідеться в повідомленні.

Звернутися по відповідну допомогу зможуть пільгові категорії громадян:

люди похилого віку;

особи з інвалідністю першої-третьої груп;

уповноважені особи сімей, у яких є діти з інвалідністю;

особи з числа сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

малозабезпечені та багатодітні сім'ї, які користуються пільгами з оплати комунальних послуг;

представники дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

учасники АТО/ООС і захисники, які не мають статусу учасника бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

рідні загиблих (померлих), зниклих безвісти ветеранів війни;

особи, які були реабілітовані та постраждалі від репресій, ветерани ОУН/УПА та їхні дружини/чоловіки;

уповноважені особи сімей військових, які загинули в Афганістані;

постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС (перша-друга категорії), їхні дружини (чоловіки);

вдови ветеранів із силового блоку.

За допомогою слід звертатися до територіальних підрозділів ЦНАПу м. Івано-Франківська. Зокрема, громадяни мають подати заяву та пакет документів:

копія паспорта;

копія ідентифікаційного коду;

виписка з реєстру територіальної громади;

копія документів, де засвідчується право власності на квартиру, або договір найму;

копія документа, що засвідчує пільгову категорію.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

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