Некоторым украинцам компенсируют расходы на отопление: кто получит деньги

Финансовая помощь должна решить проблемные вопросы, связанные с задолженностью потребителей за коммунальные услуги, и уменьшить социальное напряжение.

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Жители Ивано-Франковска могут получить разовую материальную помощь для компенсации расходов на отопление. Выплаты предусмотрены исключительно для льготных категорий граждан. Об этом говорится в сообщении тамошнего Центра предоставления админуслуг.

Отмечается, что соответствующее решение принял исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета. Речь идет о программе возмещения расходов уязвимым категориям жителей, в квартирах которых нет централизованного отопления. Такие меры призваны решить проблемные вопросы, связанные с задолженностью потребителей за коммунальные услуги, и уменьшить социальное напряжение.

"Единовременная материальная помощь на компенсацию расходов на оплату за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии в части расходов тепловой энергии на общедомовые нужды предоставляется в размере, равном начисленным средствам за услуги по поставке тепловой энергии в части объема тепловой энергии, потраченной на общедомовые нужды отопления в период (или части периода) с 01.01.2024 года по 01.01.2025 года", — говорится в сообщении.

Обратиться за соответственно помощью смогут льготные категории граждан:

люди пожилого возраста;

лица с инвалидностью первой-третьей групп;

уполномоченные лица семей, в которых есть дети с инвалидностью;

лица из числа семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;

малообеспеченные и многодетные семьи, которые пользуются льготами по оплате коммунальных услуг;

представители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

участники АТО/ООС и защитники, которые не имеют статуса участника боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

родные погибших (умерших), пропавших без вести ветеранов войны;

лица, которые были реабилитированы и пострадавшие от репрессий, ветераны ОУН/УПА и их жены/мужья;

уполномоченные лица семей военных, погибших в Афганистане;

пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС (первая-вторая категории), их жены (мужья);

вдовы ветеранов из силового блока.

За помощью следует обращаться в территориальные подразделения ЦПАУ г. Ивано-Франковска. В частности, граждане должны подать заявление и пакет документов:

копия паспорта;

копия идентификационного кода;

выписка из реестра территориальной общины;

копия документов, где удостоверяется право собственности на квартиру, или договор найма;

копия документа, удостоверяющего льготную категорию.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.