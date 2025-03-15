Трамп собирается запретить гражданам 43 стран въезд в США (список)

Среди стран, которым могут приостановить выдачу виз, оказались Россия и Беларусь. Украина ни в одну из трех категорий списка не попала.

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47-ой президент США Дональд Трамп рассматривает возможность запрета или ограничения разрешения на въезд в США гражданам 43 стран, если их правительства "не устранят недостатки в течение 60 дней", сообщает New York Times. Этот перечень будет шире того, который политик ввел во время своего первого срока, включив в него семь стран с преимущественно мусульманским населением.

Проект списка, разработанный Бюро консульских дел Госдепартамента при участии Департаментов юстиции и внутренней безопасности, а также Управления директора национальной разведки, условно разделен на три категории: красная, оранжевая и желтая, каждая из которых предусматривает определенный уровень строгости.

Так, категорически запрещен въезд в США (красный уровень) гражданам таких стран как Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Во второй группе (оражевый уровень) страны столкнутся с частичной приостановкой, которая повлияет на туристические и студенческие визы, а также другие иммиграционные визы, за некоторыми исключениями. Выдача виз может быть резко ограничена жителям Беларуси, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, России, Сьерра-Леоне, Южного Судана и Туркменистана. Отмечается, что для них поездки будут ограничены, но не прекращены. В этих случаях въезд может быть разрешен состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам. К тому же, граждане каждой из перечисленных стран будут проходить обязательные личные собеседования для получения визы.

В перечень стран, которым визы выдадут только при условии устранения их правительствами "недостатков" в течение 60 дней (желтый уровень), попали Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Камбодж,а Кабо-Верде, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Доминикана, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, Сент-Китс и Невис, Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Вануату и Зимбабве.

Список еще изучается, и в него могут быть внесены изменения Фото: The New York Times

Чиновники посольств и региональных бюро Госдепартамента, а также специалисты по безопасности других департаментов и разведывательных агентств изучают проект. Они дают комментарии о том, являются ли описания недостатков в конкретных странах точными или существуют политические причины – например, не рисковать нарушением сотрудничества по какому-либо другому приоритету – пересмотреть включение некоторых из них. По словам одного из американских госслужащих, в списке могут быть изменения, и что он еще не одобрен администрацией.

20 января Трамп издал указ, требующий усиленной проверки безопасности любых иностранцев, желающих въехать в США, для выявления угроз национальной безопасности. Этот указ предписывал нескольким членам кабинета министров представить к 21 марта список стран, поездки из которых должны быть частично или полностью приостановлены, поскольку "информация о проверке и скрининге у них крайне недостаточная".

Фото: Скриншот

Директива Трампа является частью иммиграционных репрессий, которые он начал в начале своего второго срока. Политик анонсировал свой план в речи в октябре 2023 года, пообещав ограничить въезд людей из сектора Газа, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена и "любого другого места, которое угрожает нашей безопасности".

Новые планы появились на фоне обострения глобальной напряженности Трампом, когда он предупредил, что Третья мировая война может "очень легко" разразиться и окажется "войной, не похожей ни на одну другую" с катастрофическим ядерным оружием, если мирные переговоры по Украине провалятся.

Накануне он заявил, что усилия по прекращению огня между Россией и Украиной продвигаются, но все может обернуться катастрофой в случае неудачи.

"Я думаю, у нас это есть, но это может привести к Третьей мировой войне, очень легко, может очень легко привести к Третьей мировой войне. Но я думаю, что мы в довольно хорошей форме, намного лучше, чем были до того, как вмешались. Это приближало нас к территории Третьей мировой войны, это была бы война, не похожая ни на какую другую, из-за ядерного оружия и других видов оружия, о которых вы даже не хотите знать", – сказал он в своем выступлении в Министерстве юстиции.

Ранее Фокус писал, что Трамп назвал шуткой свое обещание завершить российско-украинскую войну за 24 часа.