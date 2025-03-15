Трамп збирається заборонити громадянам 43 країн в'їзд до США (список)

Серед країн, яким можуть призупинити видачу віз, опинилися Росія та Білорусь. Україна до жодної з трьох категорій списку не потрапила.

Related video

47-ий президент США Дональд Трамп розглядає можливість заборони або обмеження дозволу на в'їзд до США громадянам 43 країн, якщо їхні уряди "не усунуть недоліки протягом 60 днів", повідомляє New York Times. Цей перелік буде ширшим за той, який політик запровадив під час свого першого терміну, включивши до нього сім країн із переважно мусульманським населенням.

Проєкт списку, розроблений Бюро консульських справ Держдепартаменту за участю Департаментів юстиції та внутрішньої безпеки, а також Управління директора національної розвідки, умовно поділено на три категорії: червона, помаранчева і жовта, кожна з яких передбачає певний рівень суворості.

Так, категорично заборонено в'їзд до США (червоний рівень) громадянам таких країн, як Афганістан, Бутан, Куба, Іран, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.

У другій групі (помаранчевий рівень) країни зіткнуться з частковим припиненням, що вплине на туристичні та студентські візи, а також інші імміграційні візи, за деякими винятками. Видача віз може бути різко обмежена жителям Білорусі, Еритреї, Гаїті, Лаосу, М'янми, Пакистану, Росії, Сьєрра-Леоне, Південного Судану і Туркменістану. Зазначається, що для них поїздки будуть обмежені, але не припинені. У цих випадках в'їзд може бути дозволений заможним діловим мандрівникам, але не особам, які подорожують за імміграційними або туристичними візами. До того ж, громадяни кожної з перелічених країн проходитимуть обов'язкові особисті співбесіди для отримання візи.

До переліку країн, яким візи видадуть лише за умови усунення їхніми урядами "недоліків" упродовж 60 днів (жовтий рівень), потрапили Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Кабо-Верде, Чад, Республіка Конго, Демократична Республіка Конго, Домінікана, Екваторіальна Гвінея, Гамбія, Ліберія, Малаві, Малі, Мавританія, Сент-Кітс і Невіс, Люсія, Сан-Томе і Прінсіпі, Вануату і Зімбабве.

Список ще вивчають, і до нього можуть бути внесені зміни Фото: The New York Times

Чиновники посольств і регіональних бюро Держдепартаменту, а також фахівці з безпеки інших департаментів і розвідувальних агентств вивчають проєкт. Вони дають коментарі про те, чи є описи недоліків у конкретних країнах точними, чи існують політичні причини – наприклад, не ризикувати порушенням співробітництва за будь-яким іншим пріоритетом – переглянути включення деяких із них. За словами одного з американських держслужбовців, у списку можуть бути зміни, і що він ще не схвалений адміністрацією.

20 січня Трамп видав указ, що вимагає посиленої перевірки безпеки будь-яких іноземців, які бажають в'їхати в США, для виявлення загроз національній безпеці. Цей указ наказував кільком членам кабінету міністрів представити до 21 березня список країн, поїздки з яких мають бути частково або повністю припинені, оскільки "інформація про перевірку і скринінг у них вкрай недостатня".

Фото: Скриншот

Директива Трампа є частиною імміграційних репресій, які він розпочав на початку свого другого терміну. Політик анонсував свій план у промові в жовтні 2023 року, пообіцявши обмежити в'їзд людей із сектору Гази, Лівії, Сомалі, Сирії, Ємену та "будь-якого іншого місця, яке загрожує нашій безпеці".

Нові плани з'явилися на тлі загострення глобальної напруженості Трампом, коли він попередив, що Третя світова війна може "дуже легко" спалахнути і виявиться "війною, не схожою на жодну іншу" з катастрофічною ядерною зброєю, якщо мирні переговори щодо України проваляться.

Напередодні він заявив, що зусилля з припинення вогню між Росією та Україною просуваються, але все може обернутися катастрофою в разі невдачі.

"Я думаю, у нас це є, але це може призвести до Третьої світової війни, дуже легко, може дуже легко призвести до Третьої світової війни. Але я думаю, що ми в досить хорошій формі, набагато кращій, ніж були до того, як втрутилися. Це наближало нас до території Третьої світової війни, це була б війна, не схожа ні на яку іншу, через ядерну зброю та інші види зброї, про які ви навіть не хочете знати", – сказав він у своєму виступі в Міністерстві юстиції.

Раніше Фокус писав, що Трамп назвав жартом свою обіцянку завершити російсько-українську війну за 24 години.