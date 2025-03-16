Франция хочет Статую Свободы назад: депутат потребовал от США вернуть знаменитый подарок
Знаменитый символ США был подарен Францией в 1886 году в честь столетия американской Декларации независимости. Небольшая копия Статуи Свободы стоит в Париже.
Рафаэль Глюксман, французский левоцентристский депутат Европарламента, призвал США вернуть Статую Свободы, которую в 19 веке подарили США французы. Депутат заявил, что США больше не олицетворяют ценности, побудившие Францию подарить статую, которая сейчас украшает Нью-Йорк. Об этом сообщает France 24.
"Верните нам Статую Свободы. Мы скажем американцам, которые решили встать на сторону тиранов, американцам, которые уволили исследователей за требование научной свободы: "Верните нам Статую Свободы. Мы подарили ее вам, но, судя по всему, вы ее презираете. Так что здесь, дома, она будет в полном порядке", — заявил Глюксман на съезде своего левоцентристского движения Place Publique. И его слова были встречены аплодисментами.
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Статуя Свободы была открыта в гавани Нью-Йорка 28 октября 1886 года в честь столетия американской Декларации независимости как дар французского народа Америке. Она была спроектирована французом Огюстом Бартольди.
В Париже есть гораздо меньшая копия статуи на небольшом острове на Сене. Глюксман, ярый защитник Украины, резко раскритиковал радикальное изменение политики США в отношении войны президентом Дональдом Трампом.
Он также раскритиковал сокращение Трампом финансирования американских исследовательских институтов, что уже побудило французское правительство выступить с инициативой по привлечению некоторых из них на работу во Францию.
"Второе, что мы скажем американцам: "Если вы хотите уволить своих лучших исследователей, если вы хотите уволить всех людей, которые благодаря своей свободе и своему чувству инноваций, своей тяге к сомнениям и исследованиям сделали вашу страну ведущей мировой державой, то мы будем приветствовать их", — продолжил Глюксман.
С тех пор как в январе Трамп вернулся в Белый дом, его правительство сократило федеральное финансирование исследований и попыталось уволить сотни федеральных служащих, работающих в сфере здравоохранения и климатических исследований.
Глюксман также раскритиковал лидеров крайне правых сил во Франции, обвинив их в том, что они являются "фан-клубом" Трампа и миллиардера Илона Маска, который возглавляет усилия президента по сокращению расходов.
Напомним, Дональд Трамп недавно заявил, что ЕС был создан для того, чтобы пользоваться преимуществами Соединенных Штатов.
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