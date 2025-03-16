Франція хоче Статую Свободи назад: депутат зажадав від США повернути знаменитий подарунок

Знаменитий символ США був подарований Францією 1886 року на честь сторіччя американської Декларації незалежності. Невелика копія Статуї Свободи стоїть у Парижі.

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Рафаель Глюксман, французький лівоцентристський депутат Європарламенту, закликав США повернути Статую Свободи, яку в 19 столітті подарували США французи. Депутат заявив, що США більше не уособлюють цінності, які спонукали Францію подарувати статую, яка зараз прикрашає Нью-Йорк. Про це повідомляє France 24.

Історія Статуї Свободи

"Поверніть нам Статую Свободи. Ми скажемо американцям, які вирішили стати на бік тиранів, американцям, які звільнили дослідників за вимогу наукової свободи: "Поверніть нам Статую Свободи. Ми подарували її вам, але, судячи з усього, ви її зневажаєте. Тож тут, удома, вона буде в повному порядку", — заявив Глюксман на з'їзді свого лівоцентристського руху Place Publique. І його слова були зустрінуті оплесками.

Статую Свободи було відкрито в гавані Нью-Йорка 28 жовтня 1886 року на честь сторіччя американської Декларації незалежності як дар французького народу Америці. Вона була спроектована французом Огюстом Бартольді.

Статуя Свободи в розібраному вигляді

У Парижі є набагато менша копія статуї на невеликому острові на Сені. Глюксман, затятий захисник України, різко розкритикував радикальну зміну політики США щодо війни президентом Дональдом Трампом.

Статуя Свободи в Нью-Йорку Фото: Getty Images

Він також розкритикував скорочення Трампом фінансування американських дослідницьких інститутів, що вже спонукало французький уряд виступити з ініціативою щодо залучення деяких із них на роботу до Франції.

"Друге, що ми скажемо американцям: "Якщо ви хочете звільнити своїх найкращих дослідників, якщо ви хочете звільнити всіх людей, які завдяки своїй свободі і своєму почуттю інновацій, своєму потягу до сумнівів і досліджень зробили вашу країну провідною світовою державою, то ми будемо вітати їх", — продовжив Глюксман.

Відтоді як у січні Трамп повернувся до Білого дому, його уряд скоротив федеральне фінансування досліджень і спробував звільнити сотні федеральних службовців, які працюють у сфері охорони здоров'я та кліматичних досліджень.

Глюксман також розкритикував лідерів крайніх правих сил у Франції, звинувативши їх у тому, що вони є "фан-клубом" Трампа і мільярдера Ілона Маска, який очолює зусилля президента зі скорочення витрат.

Нагадаємо, Дональд Трамп нещодавно заявив, що ЄС був створений для того, щоб користуватися перевагами Сполучених Штатів.