Франція хоче Статую Свободи назад: депутат зажадав від США повернути знаменитий подарунок
Знаменитий символ США був подарований Францією 1886 року на честь сторіччя американської Декларації незалежності. Невелика копія Статуї Свободи стоїть у Парижі.
Рафаель Глюксман, французький лівоцентристський депутат Європарламенту, закликав США повернути Статую Свободи, яку в 19 столітті подарували США французи. Депутат заявив, що США більше не уособлюють цінності, які спонукали Францію подарувати статую, яка зараз прикрашає Нью-Йорк. Про це повідомляє France 24.
"Поверніть нам Статую Свободи. Ми скажемо американцям, які вирішили стати на бік тиранів, американцям, які звільнили дослідників за вимогу наукової свободи: "Поверніть нам Статую Свободи. Ми подарували її вам, але, судячи з усього, ви її зневажаєте. Тож тут, удома, вона буде в повному порядку", — заявив Глюксман на з'їзді свого лівоцентристського руху Place Publique. І його слова були зустрінуті оплесками.
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Статую Свободи було відкрито в гавані Нью-Йорка 28 жовтня 1886 року на честь сторіччя американської Декларації незалежності як дар французького народу Америці. Вона була спроектована французом Огюстом Бартольді.
У Парижі є набагато менша копія статуї на невеликому острові на Сені. Глюксман, затятий захисник України, різко розкритикував радикальну зміну політики США щодо війни президентом Дональдом Трампом.
Він також розкритикував скорочення Трампом фінансування американських дослідницьких інститутів, що вже спонукало французький уряд виступити з ініціативою щодо залучення деяких із них на роботу до Франції.
"Друге, що ми скажемо американцям: "Якщо ви хочете звільнити своїх найкращих дослідників, якщо ви хочете звільнити всіх людей, які завдяки своїй свободі і своєму почуттю інновацій, своєму потягу до сумнівів і досліджень зробили вашу країну провідною світовою державою, то ми будемо вітати їх", — продовжив Глюксман.
Відтоді як у січні Трамп повернувся до Білого дому, його уряд скоротив федеральне фінансування досліджень і спробував звільнити сотні федеральних службовців, які працюють у сфері охорони здоров'я та кліматичних досліджень.
Глюксман також розкритикував лідерів крайніх правих сил у Франції, звинувативши їх у тому, що вони є "фан-клубом" Трампа і мільярдера Ілона Маска, який очолює зусилля президента зі скорочення витрат.
Нагадаємо, Дональд Трамп нещодавно заявив, що ЄС був створений для того, щоб користуватися перевагами Сполучених Штатів.
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