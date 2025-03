"Ми не продаємося": у Гренландії відбулися масові протести проти заяв Трампа про купівлю острова

У двох найбільших містах Гренландії відбулися численні мітинги проти намірів американського президента Дональда Трампа придбати острів.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що територія не продається і закликав європейські країни підтримати його. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

"Встаньте з нами і дайте ясно зрозуміти, що Гренландія не продається і ніколи не буде продаватися. Гренландією керує гренландський народ, і це ніколи не зміниться", — заявив Нільсен.

Близько 1000 гренландців під гаслом "Гренландія належить гренландському народу" вийшли на марш у столиці країни Нууке, протестуючи проти висловлювань президента США Дональда Трампа про суверенітет їхньої країни.

Акції протесту відбулися столиці Гренландії, місті Нуук з населенням у 19 тисяч і другому за величиною місті Сісіміут з населенням близько 5,5 тисячі.

Люди вийшли на вулиці з прапорами Гренландії, плакатами "Yankee go home" (Американці, йдіть додому), "We are not for sale" (Ми не продаємося), "Make America Go Away" (Примусьте Америку піти), обігруючи передвиборче гасло Трампа.

Ресурс Novinite зазначає, що міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен також відкинув висловлювання Трампа, наголосивши, що міжнародне право і договір НАТО ясно дали зрозуміти, що Гренландія закрита для анексії. Давні відносини Гренландії з Данією характеризуються певним ступенем автономії, але зовнішня політика і питання оборони залишаються в руках данського уряду.

Зазначимо, що переважна більшість населення Гренландії виступає проти виходу з королівства Данії на користь приєднання до США. 85% населення острова не хочуть бути частиною Америки, і лише 6% гренландців підтримують ідею приєднання до США, а 9% поки що не визначилися.

Зі свого боку жителі Данії не проти придбати американський штат Каліфорнія за 1 трильйон доларів.