У Флориді кур'єр не зміг доставити піцу: йому перешкоджала величезна рептилія (відео)

Жінка у Флориді здивувалася, коли відчинила двері та побачила замість кур'єра поліцейського: виявилося, що працівника не пропустив майже 2,5 метровий плазун.

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У великому місті Брейдентон, що розташоване в американському штаті Флорида, трапився інцидент за участю поліціянта, кур'єра, що доставляє піцу, та звичайної мешканки, яка просто захотіла поїсти. Поліціянт приїхав на виклик, а працівник служби доставлення не зміг виконати замовлення: все через те, що на його шляху опинився величезний крокодил. Про курйозний випадок у Флориді розповіли на сторінці поліцейського відділу у Брейдентоні 12 березня у мережі X.

Поліцію викликав один із місцевих мешканців, який побачив на дорозі алігатора, що сягав довжиною майже 8 футів (2,5 метра). Департамент поліції Брейдентона відправив свого працівника на виклик, який прибув та побачив, що величезний плазун розкинувся на під'їзній доріжці до одного з будинків.

Чоловік натомість вирішив викликати представника Комісії з охорони риби та дикої природи Флориди, аби той зловив алігатора та помістив його у місце, де він нікому не буде загрожувати.

Поки поліціянт очікував на прибуття ловця, то побачив, що до доріжки з алігатором наближається кур'єр, який просто виконував свою роботу: він привіз піцу мешканці прилеглого будинку. Поліціянту довелося його спинити, аби той не став жертвою небезпечного плазуна.

Щоб жінка не чекала на своє замовлення надто довго, працівник поліції наважився самостійно віднести їй замовлення. Він перестрахувався та пішов до задніх дверей будинку, щоб безпечно передати піцу замовниці.

Жінка, побачивши поліціянта замість кур'єра, була здивована. Вона спитала, скільки повинна віддати грошей за піцу, однак працівник поліції відповів, що він не знає, оскільки не працює у доставленні замовлень. Зрештою вона дала йому трохи коштів за піцу.

Зазначимо, що алігатори — дуже небезпечні хижаки, які іноді нападають на людей. Вони мають свої хитрі способи, аби заманити жертв ближче та атакувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо про курйозний випадок у Перу, коли мавпа, яка втекла з дому, вирішила розважитися, пограбувавши кілька будинків. Представники оперативних служб знайшли грабіжника за "грошовими" слідами.

Також курйозний випадок трапився з американцем, який придбав додому торт, однак потім його вкрав пухнастий злочинець.