Служби у Перу шукали злодія, який пограбував будинки: з'ясувалося, що винна тварина (фото)

Тварина увірвалася до кількох житлових будинків та витягнула звідти гроші, які потім служби знайшли на дахах, деревах та лініях електропередач.

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У районі Сан-Ісідро провінції Ліма у Перу представники Національної служби лісового господарства та дикої природи прибули на виклик, коли місцеві повідомили про те, що невідома тварина завдала їм шкоди. Працівники по гарячих слідах зуміли натрапити на пухнастого злодія, який блукав по місту: за собою тварина залишила "грошові сліди". З'ясувалося, що зловмисницею стала домашня мавпа, яка втекла від своїх власників та у такий спосіб, ймовірно, розважалася. Про курйозний випадок розповіли на сайті відомства 10 березня.

Коли працівники служби приїхали на виклик, то побачили, що на дахах житлових будинків, на гілках дерев у дворах та на лініях електропередач на вулицях міста висять гроші, які мавпа витягнула із осель місцевих мешканців.

За цими слідами правоохоронці і знайшли зловмисника: ним був самець чорноголового капуцина. Він і вдерся до кількох будинків та завдав шкоди, витягуючи при цьому гроші, що йому вдалося знайти.

Фото відомства

Тварина сиділа на дереві і працівники служби спокійно її зняли. Коли оглянули мавпу, то з'ясували, що вона є домашньою, адже зауважили на її тілі сліди від мотузок або ланцюгів, якими, ймовірно, тварину прив'язували.

Поки власників мавпи не знайшли, вирішили тримати тварину у місцевому зоопарку. Працівники Національної служби лісового господарства та дикої природи Перу вважають, що капуцина не можна випускати на вулицю, оскільки він цілком домашній і може стресувати чи потрапити у небезпеку, якщо перебуватиме на природі. До того ж вони переймалися, аби мавпа знову не наробила шкоди місцевим мешканцям.

Вважається, що чорноголові капуцини є одними із найкмітливіших приматів. Вони легко навчаються, тому часто їх заводять як домашніх улюбленців.

Нагадаємо, у лютому трапився курйозний випадок за участю мавпи на острові Шрі-Ланка. Там через примата по всій країні виник блекаут.

Також раніше під час відпочинку туристи були здивовані, коли на прогулянці до них підбігла мавпа, яка зробила із ними селфі на телефон. З'ясувалося, що на території, де мешкає примат, частенько він та його родичі влаштовують подібні пустощі.