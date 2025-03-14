Службы в Перу искали вора, который ограбил дома: выяснилось, что виновато животное (фото)

Животное ворвалось в несколько жилых домов и вытащило оттуда деньги, которые потом службы нашли на крышах, деревьях и линиях электропередач.

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В районе Сан-Исидро провинции Лима в Перу представители Национальной службы лесного хозяйства и дикой природы прибыли на вызов, когда местные сообщили о том, что неизвестное животное нанесло им ущерб. Работники по горячим следам сумели наткнуться на пушистого вора, который бродил по городу: за собой животное оставило "денежные следы". Выяснилось, что злоумышленницей стала домашняя обезьяна, которая сбежала от своих владельцев и таким образом, вероятно, развлекалась. О курьезном случае рассказали на сайте ведомства 10 марта.

Когда работники службы приехали на вызов, то увидели, что на крышах жилых домов, на ветвях деревьев во дворах и на линиях электропередач на улицах города висят деньги, которые обезьяна вытащила из домов местных жителей.

По этим следам правоохранители и нашли злоумышленника: им был самец черноголового капуцина. Он и ворвался в несколько домов и нанес ущерб, вытаскивая при этом деньги, которые ему удалось найти.

Фото ведомства

Животное сидело на дереве и работники службы спокойно его сняли. Когда осмотрели обезьяну, то выяснили, что она является домашней, ведь заметили на ее теле следы от веревок или цепей, которыми, вероятно, животное привязывали.

Пока владельцев обезьяны не нашли, решили держать животное в местном зоопарке. Работники Национальной службы лесного хозяйства и дикой природы Перу считают, что капуцина нельзя выпускать на улицу, поскольку он вполне домашний и может стрессовать или попасть в опасность, если будет находиться на природе. К тому же они переживали, чтобы обезьяна снова не наделала вреда местным жителям.

Считается, что черноголовые капуцины являются одними из самых сообразительных приматов. Они легко обучаются, поэтому часто их заводят в качестве домашних любимцев.

Напомним, в феврале произошел курьезный случай с участием обезьяны на острове Шри-Ланка. Там из-за примата по всей стране возник блэкаут.

Также ранее во время отдыха туристы были удивлены, когда на прогулке к ним подбежала обезьяна, которая сделала с ними селфи на телефон. Выяснилось, что на территории, где живет примат, частенько он и его сородичи устраивают подобные шалости.