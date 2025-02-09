На Шри-Ланке обезьяна вызвала блэкаут по всей стране: детали

Животное "контактировало с сетевым трансформатором, что повлекло дисбаланс в системе". Сейчас медицинские учреждения и предприятия островного государства используют генераторы и инверторы.

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На Шри-Ланке произошел блэкаут из-за обезьяны. Об этом пишет BBC.

По всей островной стране отключили электроэнергию. Министр энергетики Кумара Джаякоди уже назвал виновного. По его словам, чрезвычайную сиутацию вызвала одна обезьяна.

Животное "контактировало с сетевым трансформатором, что вызвало дисбаланс в системе". Управление по вопросам электроэнергии заявило, что отключение произошло из-за чрезвычайной ситуации на подстанции к югу от Коломбо (столицы Шри-Ланки).

За несколько часов энергетики планируют справиться с блэкаутом и восстановить электроэнергию. Сначала будут подключать объекты критической инфраструктуры — больницы и водоочистные установки.

Кумара Джаякоди и Управление по вопросам электроэнергии прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

А пока медицинские учреждения и предприятия островного государства используют генераторы и инверторы.

В сети уже отреагировали на нетипичную ситуацию на Шри-Ланке, в которой виновной назвали обезьяну. Пользователи шутят, что пора забыть хакеров, а обратить внимание на способности обезьян.

Обезьяна на Шри-Ланке вызвала блэкаут по всей стране

Напомним, аэропорт Шри-Ланки принимает до 7 пассажиров в день.

Также Фокус писал о том, как Украина спасалась от блэкаутов после российских обстрелов.