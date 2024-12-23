"Нестандартные меры": Украина пытается спастись от блэкаутов, — NYT

Украина решила принять необычные меры для стабильной работы энергосистемы зимой — от поиска запчастей на старых станциях в Европе и аренды плавучих электростанций в Турции до размещения агентов МАГАТЭ на критических подстанциях.

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Украинским властям приходится идти на нестандартные решения, чтобы преодолеть последствия российских массированных атак по энергетической системе страны и избежать кризиса энергоснабжения на время зимнего периода. Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным журналистов, из-за атак ВС РФ по объектам энергоинфраструктуры Украины, запасы оборудования для обслуживания электростанций истощились. Так как большинство из них было построено еще во времена СССР, то работа таких станций зависит от запчастей, которые не производили в западных странах. Поэтому ДТЭК начала поиски станций в странах так называемого "соцлагеря" и странах Балтии, чтобы отыскать нужные запчасти.

Похожие компоненты для ремонта удалось найти в Литве. В частности, в Вильнюсе разобрали бывшую электростанцию, которая давала тепло половине столицы. Этот объект был демонтирован на соответствующие запчасти и передан для ремонта украинских объектов.

СМИ пишут, что еще одним болезненным вопросом является построение новых генерирующих мощностей, которые Украина не может строить во время зимы. Поэтому одной из альтернатив называют аренду плавучих станций на грузовых судах, которые дадут нужное количество электричества для черноморских регионов, в частности Одесской области.

Украинские чиновники на условиях анонимности рассказали, что этот план является деликатным. В то же время Киев ведет переговоры с турецкой компанией Karpowership по аренде нескольких таких судов. Ранее это предприятие подписало меморандум с украинским государственным энерготрейдером по размещению таких электростанций, которые могут генерировать до 500 МВт, что хватит для доставки света для 1 млн украинских граждан.

Журналисты указывают, что из-за разрушения или повреждения от российских атак большинства ТЭС и ГЭС сейчас Украина особое внимание обращает на атомную энергетику на своих трех станциях, которые дают до 7,7 гигаватта — более половины мощностей всей страны. Однако РФ пытается новыми ракетными атаками уничтожить подстанции АЭС, которые соединяют атомные объекты с энергосетью государства.

Несмотря на то, что на ряде объектов были построены соответствующие бетонные сооружения возле станций, чтобы защитить их от ударов РФ, однако чиновники признают их неэффективность. Поэтому Киев пошел на радикальные меры — на соответствующие подстанции пригласили работников МАГАТЭ, чтобы их присутствие сдерживало вероятность атак ВС РФ на эти объекты. В то же время МАГАТЭ согласилось на предложение Украины проводить периодические мониторинговые миссии на критически важных объектах, однако не планирует размещать своих представителей на постоянной основе.

Напомним, Фокус писал, что по результатам опроса 40% украинцев верят в "другие причины" отключения света. Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что целью упомянутого опроса украинцев была потребность понять "общественное мнение" относительно энергетической политики государства во время войны.

Также мы рассказывали, какой вред нанесли украинской энергетике российский удар 13 декабря. В этот день РФ осуществила 12 массированную атаку на украинскую энергетику, запустив 93 ракеты. Тогда в зоне риска отключений света более чем на 6 часов оказался ряд регионов.