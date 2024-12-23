"Нестандартні заходи": Україна намагається врятуватись від блекаутів, — NYT

Україна вирішила вжити незвичних заходів для стабільної роботи енергосистеми взимку — від пошуку запчастин на старих станціях у Європі та оренди плавучих електростанцій у Туреччині до розміщення агентів МАГАТЕ на критичних підстанціях.

Related video

Українській владі доводиться йти на нестандартні рішення, аби подолати наслідки російських масованих атак по енергетичній системі країни й уникнути кризи постачання на час зимового періоду. Про це повідомляє видання The New York Times.

За даними журналістів, через атаки ЗС РФ по об'єктах енергоінфраструктури України, запаси обладнання й обслуговування електростанцій виснажилися. Через те, що більшість з них була побудована ще в часи СРСР, то робота таких станцій залежить від запчастин, які не виробляли в західних країнах. Тому ДТЕК почала пошуки станцій у країнах так званого "соцтабору" та країнах Балтії, аби відшукати потрібні запчастини.

Схожі компоненти для ремонту вдалося знайти в Литві. Зокрема, у Вільнюсі розібрали колишню електростанцію, яка давала тепло половині столиці. Цей об'єкт було демонтовано на відповідні запчастини та передано для ремонту українських об'єктів.

ЗМІ пишуть, що ще одним болісним питання є побудова нових генеруючих потужностей, які Україна не може будувати під час зими. Тому однією з альтернатив називають оренду плавучих станцій на вантажних суднах, які дадуть потрібну кількість електрики для чорноморських регіонів, зокрема Одещини.

Українські чиновники на умовах анонімності розповіли, що цей план є делікатним. Водночас Київ веде перемовини з турецькою компанією Karpowership щодо оренди кількох таких суден. Раніше це підприємство підписало меморандум з українським державним енерготрейдером щодо розміщення таких електростанцій, які можуть генерувати до 500 МВт, що вистачить для доставки світла для 1 млн українських громадян.

Журналісти вказують, що через руйнацію чи пошкодження від російських атак більшості ТЕС і ГЕС наразі Україна особливу увагу звертає на атомну енергетику на своїх трьох станціях, які дають до 7,7 гігавата — понад половину потужностей всієї країни. Однак РФ намагається новими ракетними атаками знищити підстанції АЕС, які з'єднують атомні об'єкти з енергомережею держави.

Попри те, що на низці об'єктів були збудовані відповідні бетонні споруди біля станцій, аби захистити їх від ударів РФ, однак чиновники визнають їх неефективність. Тому Київ пішов на радикальні заходи — на відповідні підстанції запросили працівників МАГАТЕ, щоби їхня присутність стримувала ймовірність атак ЗС РФ на ці об'єкти. Водночас МАГАТЕ погодилося на пропозицію України проводити періодичні моніторингові місії на критично важливих об'єктах, однак не планує розміщувати своїх представників на постійній основі.

Нагадаємо, Фокус писав, що за результатами опитування 40% українців вірять в "інші причини" відключення світла. Директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович каже, що ціллю згаданого опитування українців була потреба зрозуміти "громадську думку" щодо енергетичної політики держави під час війни.

Також ми розповідали, яку шкоду завдали українській енергетиці російський удар 13 грудня. Цього дня РФ здійснила 12 масовану атаку на українську енергетику, запустивши 93 ракети. Тоді в зоні ризику відключень світла на понад 6 годин опинилася низка регіонів.