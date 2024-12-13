Зранку 13 грудня армія РФ здійснила 12 масовану атаку на українську енергетику. Попередньо відомо про 93 ракети. Що відомо про пошкодження, які регіони опинились в зоні ризику відключень по 6 годин поспіль.

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Росія знову вдарила ракетами по Україні. Зокрема, ворог запустив "Кинджали" і атакував теплові електростанції. Як повідомили в ДТЕК, пошкоджено обладнання. В областях тривають екстрені відключення світла. Фокус з'ясував актуальну ситуацію.

Наслідки найбільш масштабної ракетної атаки по енергетиці: оновлені графіки відключень

За заявою ДТЕК, внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

Цього року це вже 9 масована атака, зокрема на енергетичні підприємства компанії.

У Києві та регіоні, а також на Дніпропетровщині та Одещині діють оновлені графіки відключень

ДТЕК оприлюднив оновлені графіки відключень на 13 грудня, які діятимуть у Києві та регіоні, а також на Дніпропетровщині та Одещині.

Директор іншої енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко повідомив про застосування трьох із шести черг відключення. Кожну з черг відключатимуть один-два рази на день приблизно на 3-4 години. Виходить, що в окремих випадках електрики не буде до семи годин поспіль.

Енергетики здійснюють аварійно-відновлювальні роботи Фото: З відкритих джерел

Як заявив президент України Володимир Зеленський, зранку 13 грудня армія РФ здійснила один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці. Попередньо, росіяни випустили 93 ракети, зокрема застосували калібри і балістичну зброю.

"За попередніми звітами, було 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці", — наголосив Зеленський.

Почалися екстрені відключення світла, зокрема на Одещині

Як зазначив у розмові з Фокусом директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, окупанти атакували балансуючі потужності теплової генерації.

"Атакували велику теплову генерацію. Щодо атаки на підстанції, поки що такої інформації немає", — додав експерт.

Експерти оцінюють стан енергосистеми і наслідки ворожої атаки Фото: Getty Images

Які регіони постраждали: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми і наслідки

За повідомленням НЕК "Укренерго", внаслідок масованої ракетно-дронової атаки пошкоджень зазнали енергооб’єкти в кількох регіонах.

"Енергетики здійснюють аварійно-відновлювальні роботи", — додали в "Укренерго".

Там пояснили, що споживання тримається на стабільно високому рівні. Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.

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Відомо, що російські окупанти атакували об'єкти енергетики у Львівській області, постраждалих немає. Водночас, за словами голови обласної військової адміністрації (ОВА) Максима Козицького, через обстріли, будуть зміни в графіках відключень електроенергії.

"Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області! На щастя, станом на цей момент інформації про постраждалих немає", — написав він.

Пізніше про наслідки атаки на Львівщину розповів перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. Він зауважив, що росіяни цілили по 6 точкам критичної інфраструктури.

"Є пошкодження, є руйнування. Зараз їхні масштаби встановлюються. На одному із шести об'єктів на даний момент триває пожежа", — сказав Годик в ефірі телемарафону.

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За його словами, застосовано три черги відключень електроенергії: "481 000 точок обліку перебувають без електропостачання. Графіки будуть коригуватися в залежності від ситуації в енергосистемі", — додав він.

Годик також повідомив, що заклади здоров'я на 100% забезпечені резервним живленням, тож працюють в штатному режимі.

Негативні наслідки фіксуються після ракетної атаки по Тернопільщині. Обласна військова адміністрація, повідомила, що критична інфраструктура працює в штатному режимі.

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Як сказав Фокусу директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович, наразі частина відключень електрики по Україні є превентивними. Проте повну картину стану енергосистеми і прогнози щодо графіків можна буде зробити після оцінки пошкоджень об'єктів.

Через ракетну атаку РФ у низці населених пунктів Бурштинської громади Івано-Франківської області тимчасово призупинять теплопостачання та постачання гарячої води. Зокрема, у Бурштині та селі Дем'янів, повідомили в ДТЕК

"Превентивні відключення запроваджуються для того, щоби захистити від напруги важливе обладнання. Більш конкретну картину, яка дасть уявлення про ступінь ураження, ми побачимо пізніше, коли відновлять нормальний режим роботи енергосистеми. Тоді буде зрозуміло, наскільки важкими були наслідки. В цілому, із продовженням ударів по системі, і навіть з урахуванням обсягів комерційного імпорту, відновлювальної генерації, якщо температура буде знижуватися, будемо мати більш тривалі відключення світла", — пояснив Роман Ніцович.

Повну картину стану енергосистеми і прогнози щодо графіків можна буде зробити після оцінки пошкоджень об'єктів Фото: УНІАН

Отже, наразі іде оцінка пошкоджень та немає чітких даних, яким регіонам готуватися до тривалих відключень. Проте задля допомоги енергосистемі оператор НАЕК "Укренерго" може найближчі кілька діб запроваджувати більш тривалі відключення, аніж ті, що були впродовж 9-12 грудня, до масованого обстрілу електростанцій.

Внаслідок ракетної атаки на Тернопільщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Зазначимо, що до обстрілів додалися й складні погодні умови, внаслідок яких станом на ранок 13 грудня були знеструмлені 198 населених пунктів у п’яти областях – Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській. Там тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як Фокус писав раніше, для підвищення стійкості енергосистеми України є сенс і можливості встановлювати мале електричне обладнання. Це передбачає поєднання різних джерел енергії: від газопоршневих установок до сонячних панелей і вітряків.