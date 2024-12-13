Массированный удар по ТЭС: какой вред нанесли энергетике и что будет с отключениями
Утром 13 декабря армия РФ осуществила 12 массированную атаку на украинскую энергетику. Предварительно известно о 93 ракетах. Что известно о повреждениях, какие регионы оказались в зоне риска отключений по 6 часов подряд.
Россия снова ударила ракетами по Украине. В частности, враг запустил "Кинжалы" и атаковал тепловые электростанции. Как сообщили в ДТЭК, повреждено оборудование. В областях продолжаются экстренные отключения света. Фокус выяснил актуальную ситуацию.
Последствия наиболее масштабной ракетной атаки по энергетике: обновленные графики отключений
По заявлению ДТЭК, в результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования.
В этом году это уже 9 массированная атака, в частности на энергетические предприятия компании.
В Киеве и регионе, а также в Днепропетровской и Одесской областях действуют обновленные графики отключений
ДТЭК обнародовал обновленные графики отключений на 13 декабря, которые будут действовать в Киеве и регионе, а также в Днепропетровской и Одесской областях.
Директор другой энергокомпании Yasno Сергей Коваленко сообщил о применении трех из шести очередей отключения. Каждую из очередей будут отключать один-два раза в день примерно на 3-4 часа. Получается, что в отдельных случаях электричества не будет до семи часов подряд.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, утром 13 декабря армия РФ осуществила один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. Предварительно, россияне выпустили 93 ракеты, в частности применили калибры и баллистическое оружие.
"По предварительным отчетам, было 93 ракеты. В частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике", — подчеркнул Зеленский.
Начались экстренные отключения света, в частности в Одесской области
Как отметил в разговоре с Фокусом директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, оккупанты атаковали балансирующие мощности тепловой генерации.
"Атаковали большую тепловую генерацию. Относительно атаки на подстанции, пока такой информации нет", — добавил эксперт.
Какие регионы пострадали: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы и последствия
По сообщению НЭК "Укрэнерго", в результате массированной ракетно-дроновой атаки повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах.
"Энергетики осуществляют аварийно-восстановительные работы", — добавили в "Укрэнерго".
Там объяснили, что потребление держится на стабильно высоком уровне. Сейчас во всех регионах применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно.
В МАГАТЭ сообщили о "критической ситуации": 5/9 энергоблоков Украины снизили мощность из-за утренней атаки РФ
Известно, что российские оккупанты атаковали объекты энергетики во Львовской области, пострадавших нет. В то же время, по словам главы областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого, из-за обстрелов, будут изменения в графиках отключений электроэнергии.
"Враг атаковал объекты энергетики нашей области! К счастью, по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет", — написал он.
Позже о последствиях атаки на Львовщину рассказал первый заместитель председателя Львовской областной военной администрации Андрей Годик. Он отметил, что россияне целились по 6 точкам критической инфраструктуры.
"Есть повреждения, есть разрушения. Сейчас их масштабы устанавливаются. На одном из шести объектов на данный момент продолжается пожар", — сказал Годик в эфире телемарафона.Важно
По его словам, применены три очереди отключений электроэнергии: "481 000 точек учета находятся без электроснабжения. Графики будут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме", — добавил он.
Годик также сообщил, что учреждения здоровья на 100% обеспечены резервным питанием, поэтому работают в штатном режиме.
Негативные последствия фиксируются после ракетнойатаки по Тернопольщине. Областная военная администрация, сообщила, что критическая инфраструктура работает в штатном режиме.
На Тернопольщине в результате массированной атаки 50% людей в области остались без света. Жертв нет. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме
Как сказал Фокусу директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович, пока часть отключений электричества по Украине являются превентивными. Однако полную картину состояния энергосистемы и прогнозы относительно графиков можно будет сделать после оценки повреждений объектов.
Из-за ракетной атаки РФ в ряде населенных пунктов Бурштынской общины Ивано-Франковской области временно приостановят теплоснабжение и снабжение горячей водой. В частности, в Бурштыне и селе Демьянов, сообщили в ДТЭК
"Превентивные отключения вводятся для того, чтобы защитить от напряжения важное оборудование. Более конкретную картину, которая даст представление о степени поражения, мы увидим позже, когда восстановят нормальный режим работы энергосистемы. Тогда будет понятно, насколько тяжелыми были последствия. В целом, с продолжением ударов по системе, и даже с учетом объемов коммерческого импорта, возобновляемой генерации, если температура будет снижаться, будем иметь более длительные отключения света", — пояснил Роман Ницович.
Итак, сейчас идет оценка повреждений и нет четких данных, каким регионам готовиться к длительным отключениям. Однако для помощи энергосистеме оператор НАЭК "Укрэнерго" может ближайшие несколько суток вводить более длительные отключения, чем те, что были в течение 9-12 декабря, до массированного обстрела электростанций.
В результате ракетной атаки на Тернопольщине поврежден объект критической инфраструктуры
Отметим, что к обстрелам добавились и сложные погодные условия, в результате которых по состоянию на утро 13 декабря были обесточены 198 населенных пунктов в пяти областях — Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской. Там продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Как Фокус писал ранее, для повышения устойчивости энергосистемы Украины есть смысл и возможности устанавливать малое электрическое оборудование. Это предполагает сочетание различных источников энергии: от газопоршневых установок до солнечных панелей и ветряков.