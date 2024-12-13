Утром 13 декабря армия РФ осуществила 12 массированную атаку на украинскую энергетику. Предварительно известно о 93 ракетах. Что известно о повреждениях, какие регионы оказались в зоне риска отключений по 6 часов подряд.

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Россия снова ударила ракетами по Украине. В частности, враг запустил "Кинжалы" и атаковал тепловые электростанции. Как сообщили в ДТЭК, повреждено оборудование. В областях продолжаются экстренные отключения света. Фокус выяснил актуальную ситуацию.

Последствия наиболее масштабной ракетной атаки по энергетике: обновленные графики отключений

По заявлению ДТЭК, в результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования.

В этом году это уже 9 массированная атака, в частности на энергетические предприятия компании.

В Киеве и регионе, а также в Днепропетровской и Одесской областях действуют обновленные графики отключений

ДТЭК обнародовал обновленные графики отключений на 13 декабря, которые будут действовать в Киеве и регионе, а также в Днепропетровской и Одесской областях.

Директор другой энергокомпании Yasno Сергей Коваленко сообщил о применении трех из шести очередей отключения. Каждую из очередей будут отключать один-два раза в день примерно на 3-4 часа. Получается, что в отдельных случаях электричества не будет до семи часов подряд.

Энергетики осуществляют аварийно-восстановительные работы Фото: Из открытых источников

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, утром 13 декабря армия РФ осуществила один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. Предварительно, россияне выпустили 93 ракеты, в частности применили калибры и баллистическое оружие.

"По предварительным отчетам, было 93 ракеты. В частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике", — подчеркнул Зеленский.

Начались экстренные отключения света, в частности в Одесской области

Как отметил в разговоре с Фокусом директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, оккупанты атаковали балансирующие мощности тепловой генерации.

"Атаковали большую тепловую генерацию. Относительно атаки на подстанции, пока такой информации нет", — добавил эксперт.

Эксперты оценивают состояние энергосистемы и последствия вражеской атаки Фото: Getty Images

Какие регионы пострадали: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы и последствия

По сообщению НЭК "Укрэнерго", в результате массированной ракетно-дроновой атаки повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах.

"Энергетики осуществляют аварийно-восстановительные работы", — добавили в "Укрэнерго".

Там объяснили, что потребление держится на стабильно высоком уровне. Сейчас во всех регионах применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно.

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Известно, что российские оккупанты атаковали объекты энергетики во Львовской области, пострадавших нет. В то же время, по словам главы областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого, из-за обстрелов, будут изменения в графиках отключений электроэнергии.

"Враг атаковал объекты энергетики нашей области! К счастью, по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет", — написал он.

Позже о последствиях атаки на Львовщину рассказал первый заместитель председателя Львовской областной военной администрации Андрей Годик. Он отметил, что россияне целились по 6 точкам критической инфраструктуры.

"Есть повреждения, есть разрушения. Сейчас их масштабы устанавливаются. На одном из шести объектов на данный момент продолжается пожар", — сказал Годик в эфире телемарафона.

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По его словам, применены три очереди отключений электроэнергии: "481 000 точек учета находятся без электроснабжения. Графики будут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме", — добавил он.

Годик также сообщил, что учреждения здоровья на 100% обеспечены резервным питанием, поэтому работают в штатном режиме.

Негативные последствия фиксируются после ракетнойатаки по Тернопольщине. Областная военная администрация, сообщила, что критическая инфраструктура работает в штатном режиме.

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Как сказал Фокусу директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович, пока часть отключений электричества по Украине являются превентивными. Однако полную картину состояния энергосистемы и прогнозы относительно графиков можно будет сделать после оценки повреждений объектов.

Из-за ракетной атаки РФ в ряде населенных пунктов Бурштынской общины Ивано-Франковской области временно приостановят теплоснабжение и снабжение горячей водой. В частности, в Бурштыне и селе Демьянов, сообщили в ДТЭК

"Превентивные отключения вводятся для того, чтобы защитить от напряжения важное оборудование. Более конкретную картину, которая даст представление о степени поражения, мы увидим позже, когда восстановят нормальный режим работы энергосистемы. Тогда будет понятно, насколько тяжелыми были последствия. В целом, с продолжением ударов по системе, и даже с учетом объемов коммерческого импорта, возобновляемой генерации, если температура будет снижаться, будем иметь более длительные отключения света", — пояснил Роман Ницович.

Полную картину состояния энергосистемы и прогнозы по графикам можно будет сделать после оценки повреждений объектов Фото: УНИАН

Итак, сейчас идет оценка повреждений и нет четких данных, каким регионам готовиться к длительным отключениям. Однако для помощи энергосистеме оператор НАЭК "Укрэнерго" может ближайшие несколько суток вводить более длительные отключения, чем те, что были в течение 9-12 декабря, до массированного обстрела электростанций.

В результате ракетной атаки на Тернопольщине поврежден объект критической инфраструктуры

Отметим, что к обстрелам добавились и сложные погодные условия, в результате которых по состоянию на утро 13 декабря были обесточены 198 населенных пунктов в пяти областях — Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской. Там продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Как Фокус писал ранее, для повышения устойчивости энергосистемы Украины есть смысл и возможности устанавливать малое электрическое оборудование. Это предполагает сочетание различных источников энергии: от газопоршневых установок до солнечных панелей и ветряков.