Половина населення України буде без світла: з'явилися нові графіки відключень

Компанія ДТЕК вже оновила графік відключень світла для своїх клієнтів у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Через посилення обмежень деякі споживачі будуть без електроенергії до семи годин поспіль.

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Масована атака російської армії вранці 13 грудня призвела до збільшення часу відключень світла в Україні. Актуальні графіки представлені на сайтах місцевих обленерго, повідомила держкомпанія "Укренерго".

"Через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти — обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшено", — зазначили енергетики.

Директор іншої енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко повідомив про застосування трьох із шести черг відключення. Кожну з черг відключатимуть один-два рази на день приблизно на 3-4 години. Виходить, що в окремих випадках електрики не буде до семи годин поспіль.

Оновлені графіки для Дніпра доступні на сайті та в застосунку Yasno. Київ — у процесі оновлення. Компанія ДТЕК також склала графіки відключень світла на 13 грудня для Києва та області, а також Дніпропетровської та Одеської областей.

Росія завдала масованого удару по теплоелектростанціях ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Енергетики одразу починати усувати наслідки і відновлювати роботи обладнання.

"Цього року це вже 12-та масована атака на українську енергетику і дев'ята — на енергетичні підприємства компанії. Загалом від початку вторгнення теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно понад 200 разів", — підкреслили в компанії.

В Україні світло відключатимуть частіше: ситуація по регіонах

У Тернопільській області після ракетного удару ЗС РФ є "негативні наслідки". Критична інфраструктура працює в штатному режимі, повідомив начальник місцевої ОВА В'ячеслав Негода.

Через атаку росіян постраждали й енергетичні об'єкти Львівської області. Постраждалих немає, але графіки відключень електроенергії змінюватимуть, сказав голова ОВА Максим Козицький.

В "Укренерго" раніше повідомляли про новий підхід до складання графіків відключень електроенергії. Основні черги погодинних підключень хочуть розділити на дві підчерги.

Енергоексперт Юрій Корольчук раніше описав можливості малих електричних установок для підвищення стійкості енергосистеми. Це передбачає поєднання різних джерел енергії: від газопоршневих установок до сонячних панелей і вітряків.