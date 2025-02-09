На Шрі-Ланці мавпа спричинила блекаут по всій країні: деталі

Тварина "контактувала з мережевим трансформатором, що спричинило дисбаланс у системі". Наразі медичні установи та підприємства острівної держави використовують генератори та інвертори.

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На Шрі-Ланці стався блекаут через мавпу. Про це пише BBC.

По всій острівній країні вимкнули електроенергію. Міністр енергетики Кумара Джаякоді вже назвав винного. За його словами, надзвичайну сиутацію спричина одна мавпа.

Тварина "контактувала з мережевим трансформатором, що спричинило дисбаланс у системі". Управління з питань електроенергії заявило, що вимкнення сталося через надзвичайну ситуацію на підстанції на південь від Коломбо (столиці Шрі-Ланки).

За декілька годин енергетики планують впоратися з блекаутом та відновити електроенергію. Спочатку підключатимуть обʼєкти критичної інфраструктури — лікарні та водоочисні установки.

Кумара Джаякоді і Управління з питань електроенергії докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше відновити подачу електроенергії.

А поки медичні установи та підприємства острівної держави використовують генератори та інвертори.

У мережі вже відреагували на нетипову ситуацію на Шрі-Ланці, у якій винною назвали мавпу. Користувачі жартують, що пора забути хакерів, а звернути увагу на здібності мавп.

Мавпа на Шрі-Ланці спричинила блекаут по всій країні

Нагадаємо, аеропорт Шрі-Ланки приймає до 7 пасажирів на день.

Також Фокус писав про те, як Україна рятувалася від блекаутів після російських обстрілів.