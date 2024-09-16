Розкішний аеропорт на Шрі-Ланці приймає до 7 пасажирів на день (фото, відео)

Аеропорт Маттала Раджапакса називають "найбільш безлюдним аеропортом у світі". Усе тому, що амбітний план з його інфраструктури провалився.

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На Шрі-Ланці розташований величезний міжнародний аеропорт, який став своєрідним пам'ятником непомірним амбіціям. Він був відкритий у 2013 році, коштував майже 210 мільйонів доларів, але досі приймає близько 7 пасажирів на день. Про це пише Daily Star.

Маттала Раджапакса називають "найбільш безлюдним аеропортом у світі". Але ще він перебуває в боргах, оскільки його мінімальних доходів не вистачає на оплату китайських кредитів.

Аеропорт Маттала Раджапакса на Шрі-Ланці — найбільш безлюдний аеропорт у світі Фото: aerotime.aero

Міжнародний аеропорт Маттала Раджапакса розташований за чотири з половиною години їзди від Коломбо, столиці Шрі-Ланки. Він розташований у провінції Хамбантоте й оточений джунглями і невеликими селами, в яких розташовані офіс з оренди таксі та готель.

Аеропорт було відкрито понад десять років тому 2013 року тодішнім президентом Махіндою Раджапаксою. Під час своєї президентської кампанії Раджапакса витратив 210 мільйонів доларів на будівництво аеропорту. Більша частина об'єктів була профінансована Китаєм у рамках його ініціативи "Один пояс, один шлях".

Махінда Раджапакса на відкритті аеропорту Фото: Соцмережi

Спочатку передбачалося, що навколо аеропорту побудують іншу інфраструктуру, що дасть змогу віддаленій Шрі-Ланці отримувати вигоду від тисяч західних і азіатських туристів.

Однак цим планам не судилося збутися, і в результаті лише далеко не всі рейси коли-небудь залишали його злітно-посадкову смугу.

Раджапакса залишив свою посаду в січні 2015 року після поразки на виборах — почасти через те, що його марнославний проєкт швидко втрачав гроші.

За низького доходу від польотів невикористовувані вантажні термінали аеропорту було здано в оренду для зберігання великого врожаю рису з регіону, а також для довгострокового паркування невикористовуваних літаків. У той час як 12 стійок, спочатку побудованих для обслуговування мільйона пасажирів, залишаються покинутими.

Величезний аеропорт приймає рейси, але вкрай рідко

Майбутнє аеропорту залишається незрозумілим, ходять чутки, що Індія, яка розвивається, може захотіти придбати цей об'єкт, хоча це поки що не підтверджено.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що колишній аеропорт Downsview, побудований у 1929 році в Торонто, Канада, перетворять на унікальне місто для 55 000 жителів. Натхненники цього колосального проекту вартістю $22 мільярди вважають, що його перевагою стане збереження оригінальної інфраструктури, зокрема 11 ангарів для літаків, а також злітно-посадкової смуги. Раніше аеропорт слугував базою для військових літаків під час Другої світової війни.