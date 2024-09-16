Роскошный аэропорт на Шри-Ланке принимает до 7 пассажиров в день (фото, видео)

Аэропорт Маттала Раджапакса называют "самым безлюдным аэропортом в мире". Все потому, что амбициозный план по его инфраструктуре провалился.

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На Шри-Ланке находится огромный международный аэропорт, который стал своеобразным памятником непомерным амбициям. Он был открыт в 2013 году, стоил почти 210 миллионов долларов, но до сих пор принимает около 7 пассажиров в день. Об этом пишет Daily Star.

Маттала Раджапакса называют "самым безлюдным аэропортом в мире". Но еще он находится в долгах, так как его минимальных доходов не хватает на оплату китайских кредитов.

Аэропорт Маттала Раджапакса на Шри-Ланке - самый безлюдный аэропорт в мире Фото: aerotime.aero

Международный аэропорт Маттала Раджапакса находится в четырех с половиной часах езды от Коломбо, столицы Шри-Ланки. Он расположен в провинции Хамбантоте и окружен джунглями и небольшими деревнями, в которых находятся офис по аренде такси и отель.

Аэропорт был открыт более десяти лет назад в 2013 году тогдашним президентом Махиндой Раджапаксой. Во время своей президентской кампании Раджапакса потратил 210 миллионов долларов на строительство аэропорта. Большая часть объектов была профинансирована Китаем в рамках его инициативы "Один пояс, один путь".

Махинда Раджапакса на открытии аэропорта Фото: Соцсети

Первоначально предполагалось, что вокруг аэропорта будет построена другая инфраструктура, что позволит отдаленной Шри-Ланке получать выгоду от тысяч западных и азиатских туристов.

Однако этим планам не суждено было сбыться, и в результате лишь очень немногие рейсы когда-либо покидали его взлетно-посадочную полосу.

Раджапакса покинул свой пост в январе 2015 года после поражения на выборах — отчасти из-за того, что его тщеславный проект быстро терял деньги.

При низком доходе от полетов неиспользуемые грузовые терминалы аэропорта были сданы в аренду для хранения большого урожая риса из региона, а также для долгосрочной парковки неиспользуемых самолетов. В то время как 12 стоек, изначально построенных для обслуживания миллиона пассажиров, остаются заброшенными.

Огромный аэропорт принимает рейсы, но крайне редко

Будущее аэропорта остается неясным, ходят слухи, что развивающаяся Индия может захотеть приобрести этот объект, хотя это пока не подтверждено.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что бывший аэропорт Downsview, построенный в 1929 году в Торонто, Канада, превратят в уникальный город для 55 000 жителей. Вдохновители этого колоссального проекта стоимостью $22 миллиарда считают, что его преимуществом станет сохранение оригинальной инфраструктуры, в частности 11 ангаров для самолетов, а также взлетно-посадочной полосы. Ранее аэропорт служил базой для военных самолетов во время Второй мировой войны.