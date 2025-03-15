Во Флориде курьер не смог доставить пиццу: ему препятствовала огромная рептилия (видео)

Женщина во Флориде удивилась, когда открыла дверь и увидела вместо курьера полицейского: оказалось, что работника не пропустило почти 2,5 метровое пресмыкающееся.

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В крупном городе Брейдентон, расположенном в американском штате Флорида, случился инцидент с участием полицейского, курьера, доставляющего пиццу, и обычной жительницы, которая просто захотела поесть. Полицейский приехал на вызов, а работник службы доставки не смог выполнить заказ: все из-за того, что на его пути оказался огромный крокодил. О курьезном случае во Флориде рассказали на странице полицейского отдела в Брейдентоне 12 марта в сети X.

Полицию вызвал один из местных жителей, который увидел на дороге аллигатора, который достигал длиной почти 8 футов (2,5 метра). Департамент полиции Брейдентона отправил своего сотрудника на вызов, который прибыл и увидел, что огромное пресмыкающееся раскинулось на подъездной дорожке к одному из домов.

Мужчина вместо этого решил вызвать представителя Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды, чтобы тот поймал аллигатора и поместил его в место, где он никому не будет угрожать.

Пока полицейский ожидал прибытия ловца, то увидел, что к дорожке с аллигатором приближается курьер, который просто выполнял свою работу: он привез пиццу жителям близлежащего дома. Полицейскому пришлось его остановить, чтобы тот не стал жертвой опасного пресмыкающегося.

Чтобы женщина не ждала свой заказ слишком долго, работник полиции решился самостоятельно отнести ей заказ. Он перестраховался и пошел к задней двери дома, чтобы безопасно передать пиццу заказчице.

Женщина, увидев полицейского вместо курьера, была удивлена. Она спросила, сколько должна отдать денег за пиццу, однако работник полиции ответил, что он не знает, поскольку не работает в доставке заказов. В конце концов она дала ему немного средств за пиццу.

Отметим, что аллигаторы — очень опасные хищники, которые иногда нападают на людей. Они имеют свои хитрые способы, чтобы заманить жертв ближе и атаковать.

Напомним, ранее стало известно о курьезном случае в Перу, когда сбежавшая из дома обезьяна решила развлечься, ограбив несколько домов. Представители оперативных служб нашли грабителя по "денежным" следам.

Также курьезный случай произошел с американцем, который приобрел домой торт, однако затем его украл пушистый преступник.