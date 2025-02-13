Мужчина купил торт, но когда отошел, его не стало: он был удивлен увиденным (фото)

Американец принес домой торт Costco с шоколадным муссом, но места в холодильнике не было, поэтому пришлось оставить на столе, который стоял на улице. Однако это было ошибкой.

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Ким Доггетт, агент по недвижимости, проживающий в городе Омаха штата Небраска, приобрел для своей семьи торт. Однако когда прибыл домой, увидел, что места в холодильнике нет, поэтому решил поставить его на столе на улице: из-за холода он бы не испортился за короткое время. Но для него стало настоящим сюрпризом то, что торт исчез: его нашел пушистый шпион, который решил самостоятельно полакомиться лакомством. Забавную историю рассказало издание Forbes 11 февраля.

Мужчина рассказал, что у него дома — это обычное дело, когда зимой приходится выставлять продукты или еду на улице.

"У меня всегда полный дом, и мы много готовим, и когда заканчивается место в холодильнике, просто ставим еду на стол на улице зимой", — признался он.

Так случилось и на этот раз: торт Costco, который американец приобрел и принес домой, пришлось выставить на улице из-за недостатка места в холодильнике. Через некоторое время сын Кима тоже вышел на улицу, чтобы поставить там на столе домашние шарики с арахисовым маслом.

Когда мальчик подошел к столу, то заметил, что торта уже нет. Зато увидел шоколадные следы, которые оставил пушистый вор. Эти следы привели к опоссуму и остаткам торта, которые уже не мог доесть мелкий вредитель.

Фото Кима Доггетта.

Однако семья не расстроилась тем, что не сможет съесть лакомство. Их насторожило то, как животное выглядело и чувствовало себя, поэтому они обратились за помощью.

Выяснилось, что чрезмерное увлечение сладким могло стоить опоссуму жизни. Ветеринары осмотрели животное и оказали ему первую помощь. Они обнаружили, что опоссум также страдал от интоксикации из-за свинца, поэтому теперь ветеринары лечат его и от интоксикации, и от последствий его переедания сладостями.

Фото Кима Доггетта.

Напомним, ранее забавная история случилась с жителем США, который думал, что подобрал бездомного котенка на улице, но когда животное подросло, то оказалось, что это совсем другое существо. Подробнее об этом Фокус рассказывал 10 февраля.

Также удивительная история случилась с американкой, собака которой принесла в зубах животное, похожее на крота. Она была шокирована, когда выяснила, что это на самом деле лемур. Об этом Фокус сообщил 11 февраля.